Acodrés rechazó las declaraciones del "Doctor Bayter" sobre el tamal

“El tamal es un emblema de nuestra identidad cultural y culinaria”.



Tras la divulgación de un vídeo que se ha vuelto popular en redes sociales del reconocido influencer desprestigiando uno de los platos insignes de la región, la entidad gastronómica se pronunció.

La Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, Acodrés, capítulo Tolima, a través de un comunicado compartido en redes sociales rechazó enérgicamente las declaraciones despectivas realizadas por Bayter. Cabe recordar que el creador de contenido en el clip señaló que: “el arroz es un carbohidrato que no tiene vitaminas, que no tiene minerales, que no tiene aminoácidos, que no tiene ni mierda, pero no, el pastel que tú dices que es sanador. Si tú te das cuenta, mira, vamos aquí a hablar a calzón quitado: miren lo que tiene el arroz. Miren lo que tiene de arroz. Esto es puro arroz con papa” indicó Bayter mientras tenía un tamal en la mano y lo destrozaba con un tenedor, al considerarlo nocivo para la salud.

Ante esta dura opinión, la asociación respondió lo siguiente: “El tamal tolimense es un emblema de nuestra identidad cultural y culinaria, fruto de una tradición arraigada que ha perdurado por generaciones. Este plato ha recibido reconocimientos internacionales, consolidándose como una joya de la gastronomía mundial”, se lee en el documento.

De igual forma, desde Acodrés, manifestaron su preocupación frente a las repercusiones negativas que estas declaraciones puedan tener, “comentarios despectivos no solo denigran un símbolo de nuestra gastronomía, sino que también afectan negativamente la economía de los productores y vendedores de tamal, quienes dependen de su venta para sustentar a sus familias”.

En ese sentido, la Asociación teme que se disminuya la demanda de este plato típico tolimense y ponga en riesgo la subsistencia de pequeños empresarios, afectando la economía local, “desde Acodrés Tolima, hacemos un llamado al respeto y la valoración de nuestras tradiciones gastronómicas, e invitamos a la comunidad a apoyar a nuestros productores locales, quienes con esfuerzo y dedicación mantienen viva la riqueza culinaria de nuestra región”, concluye el pronunciamiento.