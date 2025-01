¿Fragmentación en el Partido Liberal del Tolima?

La competencia con otras fuerzas políticas augura una disputa electoral reñida.



El Partido Liberal podría enfrentar el riesgo de una fragmentación interna que afecte la capacidad para mantener su curul en la Cámara de Representantes.

La competencia con otras fuerzas políticas, como el Partido de la U con el respaldo del 'hurtadismo', el Partido Conservador con el 'barretismo' y el Centro Democrático, que ha logrado consolidarse en el Tolima, augura una disputa electoral reñida. Sin embargo, Carlos Reyes se mostró optimista respecto al impacto de esta competencia, destacando que "la competencia mejora la calidad, la competencia mejora los resultados y la competencia nos puede permitir crecer como partido".

Uno de los temas más discutidos dentro del liberalismo tolimense es el papel de Olga Beatriz González y su influencia en el partido. Ante la pregunta de si González ha debilitado al Partido Liberal en la región, Reyes prefirió no emitir un juicio definitivo, señalando que "las circunstancias políticas del futuro nos dirán si eso es o no es".

A pesar de las diferencias internas y los desafíos que enfrenta el liberalismo en el Tolima, Carlos Reyes dejó claro su compromiso con la ideología del Partido Liberal. "Yo no pienso cambiar de partido, me gusta mucho el Partido Liberal, me siento muy identificado con su ideología y creo que continuará enarbolando, hasta el día que tenga fuerzas, las banderas liberales en el departamento del Tolima y en Colombia", expresó.

La conformación de la lista a la Cámara de Representantes será determinante para el futuro del Partido Liberal en el Tolima. En este contexto, la estrategia de competencia interna podría ser clave para consolidar sus aspiraciones electorales, aunque también existe el riesgo de que la fragmentación interna afecte sus posibilidades en las urnas.