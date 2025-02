Exgeneral Zapateiro trabajará con la Gobernación del Tolima ¿Cuál será su misión?

La mañana de este lunes, la gobernadora del Tolima dio a conocer que el oficial retirado del Ejército Nacional estará trabajando en este departamento.



El general (r) Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, excomandante del Ejército Nacional durante el gobierno de Iván Duque, llegó a Ibagué este lunes para ser presentado ante los medios de comunicación como nuevo asesor de la Secretaría de Convivencia, Seguridad y Orden Público del Departamento.

A la par de este anuncio, también se dio a conocer que el excongresista y abogado Alfredo Bocanegra Varón, será el encargado de la cartera de seguridad. En ese sentido, ambos serán los encargados de crear las estrategias de seguridad para recuperar los territorios donde hoy hay presencia de las disidencias de las Farc.

“Lo que más me preocupa es que esa amenaza que se está viendo, no venga hacia el departamento. Saben ustedes que hay unos corredores que limitan también dentro del Tolima con unos departamentos que ya prácticamente están contaminados y no queremos que esto mute hacia el departamento”.

“Creo que el diagnóstico que me hizo el equipo de la doctora Adriana fue espectacular, claro, sencillo, los resultados realmente hablan solos, habrá mi interés, mi responsabilidad como asesor de seguridad del departamento. Trabajar en equipo, hacer un diagnóstico que ya está hecho por el equipo de ella, estuve casi dos horas recibiendo la información, creo que es un departamento muy organizado, muy estructurado en la parte de seguridad, hay un buen equipo, le dije al secretario de seguridad hoy, no se preocupe, yo en equipo voy a tratar de asesorarte de la mejor manera, conozco el territorio”, expresó el general (r) Zapateiro durante la rueda de prensa que se realizó en el centro de Convenciones de la Gobernación del Tolima.