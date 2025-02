Alarma en colegio del Tolima por posible intoxicación de estudiantes

Los menores fueron llevados de urgencia al centro asistencial local.



Siete alumnos de la Institución Educativa Técnica Nicolás Ramírez, ubicada en Ortega, fueron llevados de urgencia al centro asistencial local, tras un aparente caso de intoxicación.

Según el reporte de la gerente del Hospital San José de Ortega, Diana Campos, los menores ingresaron al servicio de urgencias después de haber consumido una sustancia desconocida dentro del plantel educativo. Afortunadamente, luego de la valoración médica y los exámenes pertinentes, no se presentaron efectos secundarios y los estudiantes fueron dados de alta en horas de la noche del mismo día.

Leer: ‘Páramo Vital’, la estrategia para la proteger el complejo de páramos de Los Nevados

Aunque la Secretaría de Educación del Tolima, hasta el momento no se ha pronunciado oficialmente sobre el caso, fuentes extraoficiales sugieren que la sustancia que habría provocado la intoxicación podría tratarse de un ungüento sexual. No obstante, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades competentes.

Este incidente ha generado preocupación en la comunidad educativa y ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar las medidas de seguridad y prevención dentro de las instituciones educativas, así como de concientizar a los estudiantes sobre los riesgos del consumo de sustancias desconocidas.

Leer: Preocupación en Venadillo por restricción de movilidad en la vía que conduce a Lérida

Se espera que en los próximos días las autoridades educativas y de salud realicen una investigación exhaustiva para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes.