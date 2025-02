Claman justicia por las hermanas Gómez Guerrero, asesinadas en el Tolima

La madre de las víctimas alzó su voz en un llamado desesperado por justicia.

Gloria Guerrero, madre de Laura Camila y Ángela Lorena Gómez, dos jóvenes asesinadas en Guamo el pasado 8 de abril de 2024, ha alzado su voz en un llamado desesperado por justicia. A través de un emotivo mensaje, la señora Guerrero denunció la falta de avances en el caso y su temor ante el posible vencimiento de términos.

Según la señora Guerrero, las audiencias del caso han sido aplazadas repetidamente debido a la inasistencia de los presuntos sicarios, quienes se encuentran privados de la libertad. Esta situación ha generado gran preocupación en la madre, quien teme que la muerte de sus hijas quede impune.

"Mi temor es que aún no han sido condenados los sicarios que le quitaron la vida a mis hijas", expresó la señora Guerrero en su mensaje. "Me preocupa el vencimiento de términos, pues las audiencias han sido aplazadas porque las personas que están privadas de la libertad no se presentan, dilatando el proceso".

La madre también denunció que, según la Fiscalía, el delito imputado a los responsables es homicidio agravado y no feminicidio, como ella considera que debería ser clasificado.

"Lo único que pido es que se haga justicia, que paguen por lo que hicieron, por el daño que causaron", clamó la señora Guerrero. "Que la muerte de mis hijas no quede impune, soy una madre que llora y sufre por todo lo que le hicieron a mis hijas y que este feminicidio no quede impune por la negligencia de la justicia colombiana".

La señora Guerrero ha solicitado el apoyo de la comunidad para difundir su mensaje y exigir justicia para sus hijas. Su llamado ha resonado en redes sociales, donde varias personas han compartido y comentado la noticia, expresando su solidaridad y exigiendo respuestas a las autoridades.

Este caso se suma a la larga lista de feminicidios en Colombia, donde la impunidad sigue siendo una problemática constante. La lucha de Gloria Guerrero por justicia se ha convertido en un símbolo de la necesidad de respuestas efectivas y oportunas por parte de las autoridades.