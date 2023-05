Contenido Exclusivo

‘Alone in the Dark’ estará disponible a partir del 25 de octubre, pero ya se puede jugar su demo gratuito.

‘Alone in the Dark’ está de vuelta para seguir cautivando a sus más fieles seguidores, e incluso a los nuevos jugadores que no conocen este clásico título, el cual debutó ya hace 30 años para el deleite de los amantes del terror.

Este proyecto de Pieces Interactive, que llegará el 25 de octubre a PS5, Xbox Series X|S y PC, es un reboot, aunque tomará personajes reconocidos de la saga, quienes serán interpretados por reconocidos actores.

Se trata de David Harbour y Jodie Comer. El primero es el querido Hopper de Stranger Things. A su vez, lo acompañará quien hizo de Villanelle en la película Killing Eve.

En esta ocasión se le apostará de gran manera al terror psicológico, generando ambientes frustrantes para quienes elijan ya sea a Edward Carnby o a Emily Hartwood, los protagonistas del videojuego.

Los creadores indicaron que el escenario donde se desarrollará la historia, “al final del día es una mansión encantada, una especie de pequeño recinto que funciona como un personaje más”.

También lo definen como una “carta de amor al innovador juego original, que te permite vivir una inquietante historia a través de los ojos de uno de los dos protagonistas. Juega como Edward Carnby o como Emily Hartwood y explora tu entorno, lucha contra monstruos, resuelve puzles y descubre la sórdida verdad de la mansión Derceto”.

Este juego, cuya demo gratuita ya está disponible, tiene como base el motor Unreal Engine 4, utilizado recientemente para el Star Wars Jedi: Survivor, título que ha sido muy bien aceptado, no solo por su atractiva historia, también por sus magníficos gráficos.

