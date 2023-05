La Temporada 3 del Capítulo 4 de Fortnite está a la vuelta de la esquina (9 de junio). Por tal motivo, desde ya comenzaron a generarse rumores sobre lo que se podría venir para este popular ‘battle royale’ que busca cada día innovar y no quedarse relegado entre la difícil competencia.

ShiinaBR, en Twitter, publicó una imagen que aparentemente estaría vinculada con las novedades que tendría Epic Games para los jugadores, los cuales suelen ser bastante exigentes frente a las skins, armas, mapas y modos de competición.

El trino deja ver lo que sería una pantalla de carga, con nada más y nada menos que Optimus Prime, principal estrella de la franquicia Transformers, la cual está próxima a estrenar su nueva película: El Despertar de las Bestias.

Lo raro es que no aparece en la mitad del póster, sino a un costado, acompañado por un Miaúsculos con un traje ‘atigrado’. También se ve una ‘tecno chica’ montando un velociraptor, y al frente corre un joven con pinta de explorador. Todos están en una especie de selva, con ruinas.

Quienes han visto la imagen aseguran en su mayoría que sería raro ver un personaje como Optimus Prime en Fortnite, debido al tamaño del personaje. En la supuesta filtración, el robot que se puede convertir en camión tiene la medida estándar de un humano.

Cabe resaltar que Epic Games suele concretar colaboraciones con franquicias muy queridas del cine, especialmente cuando están próximas a proyectar una nueva película. Así ocurrió hace poco con la llegada de Miles Morales, protagonista de 'Spider-man: Cruzando el Multiverso', la cual se estrenará el próximo jueves en todo el Mundo.

HIGH-QUALITY LOOK AT THE ENTIRE CHAPTER 4 - SEASON 3 KEY ART 🔥 pic.twitter.com/zP7YyR6HRu