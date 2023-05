¿Tienes Xbox Live Gold? Estos son los juegos que se unirán al catálogo en junio

A través de su blog oficial, Xbox anunció los dos juegos que los suscriptores de ‘Live Gold’ y ‘Game Pass Ultimate’ podrán disfrutar de forma gratuita a partir de junio. Se trata de ‘Adios’ y ‘The Vale: Shadow of the Crown’, dos títulos que prometen cautivar a los jugadores con sus historias envolventes y su jugabilidad única.

‘Adios’, desarrollado por el estudio español Mischief, es un videojuego de aventuras y sigilo que recibió críticas positivas desde su lanzamiento en 2021. En este título, los jugadores asumen el papel de Dannie, una mujer que trabaja como recolectora de desechos en un matadero clandestino.

La historia se desarrolla en un entorno opresivo y oscuro, donde Dannie descubre un secreto que podría poner en peligro su vida. Con una narrativa emotiva y una estética visual cautivadora, ‘Adios’ ofrece una experiencia inmersiva que ha sido elogiada por su atmósfera tensa y su enfoque en la toma de decisiones.

A su vez, ‘The Vale: Shadow of the Crown’, creación de Falling Squirrel, es un juego de acción y aventuras en primera persona ambientado en un mundo medieval fantástico. Los jugadores se ponen en la piel de un guerrero ciego llamado Arris, cuya misión es enfrentarse a una serie de desafíos y peligros para proteger a su reino de una inminente invasión.

La principal particularidad de este título es su innovador enfoque en la accesibilidad, ya que fue diseñado pensando en las personas con discapacidad visual. Por esto ofrece una experiencia única al permitir ‘ver’ a través de sonidos y sensaciones hápticas, brindando una perspectiva nunca antes experimentada en las consolas.

Cabe resaltar que ‘Adios’ estará disponible del primero al 30 de junio, mientras que ‘The Vale: Shadow of the Crown’ se habilitará entre el 15 de junio y el 15 de julio. Estos títulos podrán ser disfrutados en Xbox Series X/S y Xbox One.

