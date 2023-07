Atención gamers: Ya están disponibles los juegos gratuitos de julio en PS Plus

Como cada mes, los suscriptores de PlayStation Plus esperan con ansias las sorpresas que Sony tiene preparadas. En esta ocasión, la compañía ha decidido deleitar a sus usuarios con tres títulos emocionantes y variados.

Desde la intensidad de la guerra fría, hasta la oscuridad sobrenatural y la lucha por la supervivencia en un mundo desolado, la selección de julio de 2023 promete mantener a los jugadores al borde de sus asientos con Call of Duty: Black Ops Cold War, Alan Wake Remastered y Endling – Extinction is Forever.

Esta aclamada franquicia regresa una vez más, y esta vez nos transporta a la época de la guerra fría. Desarrollado por Treyarch y Raven Software, este título de disparos en primera persona nos sumerge en una trama llena de intriga y espionaje. Los jugadores se embarcarán en una misión para desentrañar una conspiración que amenaza con desestabilizar el mundo tal y como lo conocemos.

El misterio y el terror se entrelazan en esta versión mejorada del aclamado juego de acción y aventura desarrollado por Remedy Entertainment. Los jugadores asumen el papel de Alan Wake, un escritor de renombre que se enfrenta a una serie de eventos sobrenaturales mientras busca a su esposa desaparecida en la oscura y peligrosa ciudad de Bright Falls.

Para aquellos que buscan una experiencia con un mensaje más profundo, este juego es una opción perfecta. Desarrollado por el estudio español Herobeat Studios, este título indie te pone en la piel de una madre zorro que lucha por proteger a sus cachorros en un mundo postapocalíptico, donde la extinción es inminente.

