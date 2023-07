Estos son los 5 mejores videojuegos de mundo abierto

En el vasto y apasionante mundo de los videojuegos, los títulos de mundo abierto han revolucionado la forma en que los jugadores interactúan con los espacios virtuales.

Estos títulos ofrecen una experiencia inmersiva sin precedentes, permitiendo a los jugadores explorar entornos expansivos, tomar decisiones significativas y sumergirse en historias épicas.

Desde mares interminables, hasta ciudades futuristas, aquí presentamos los cinco mejores videojuegos de mundo abierto que vienen llevando la industria hacia nuevos horizontes.

Desarrollado por CD Projekt RED, este título ha sido aclamado como uno de los mejores juegos de mundo abierto de todos los tiempos. Encarnando al cazador de monstruos Geralt de Rivia, los jugadores se embarcarán en una aventura épica a través de un mundo medieval rico y lleno de detalles. Con misiones secundarias que rivalizan con la calidad de muchas tramas principales de otros juegos, The Witcher 3 ofrece una experiencia inigualable en términos de narrativa y exploración.

Rockstar Games, el estudio detrás de la exitosa serie Grand Theft Auto, nos lleva al salvaje oeste con Red Dead Redemption 2. Ambientado en un vasto paisaje fronterizo, este juego ofrece un mundo impresionante en términos de escala y detalle. Los jugadores asumen el papel de Arthur Morgan, un forajido que lucha por sobrevivir en un territorio implacable. Cuenta con una historia inmersiva, personajes memorables y una belleza visual impresionante.