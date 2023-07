Las 5 mejores películas de Greta Gerwig, directora de Barbie

Contenido Exclusivo

Su carrera la comenzó como actriz en 2006.

Greta Gerwig, la aclamada cineasta y actriz que estrena por estos días Barbie, ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su estilo único y su enfoque sincero en los temas de la juventud, la feminidad y las relaciones humanas.

Con su talento distintivo y una narrativa audaz, Gerwig ha dejado una marca indeleble en la industria cinematográfica contemporánea.

A continuación, presentamos una selección de sus 5 mejores películas que han maravillado y conmovido a la audiencia, siendo en unas directora, y en otras actriz.

Lady Bird (2017)

Lady Bird marcó el debut en solitario de Greta Gerwig como directora y la catapultó al estrellato de la industria cinematográfica. La película cuenta la historia de Christine Lady Bird McPherson, interpretada por Saoirse Ronan, una joven con grandes ambiciones y sueños, pero atrapada en una relación complicada con su madre (interpretada por Laurie Metcalf). La honestidad cruda con la que Gerwig retrata la relación madre-hija y la transición a la adultez le valió el reconocimiento de la crítica y varias nominaciones a los premios más prestigiosos de Hollywood.

Little Women (2019)

En esta adaptación magistral de la icónica novela de Louisa May Alcott, Greta Gerwig lleva al público a través de las vidas de las hermanas March, con un elenco estelar que incluye a Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh y Eliza Scanlen. Gerwig aborda con destreza temas atemporales como la independencia de la mujer, el amor y la amistad, presentando una narrativa no lineal que entrelaza el pasado y el presente. Esta versión de Little Women fue elogiada por su enfoque fresco y relevante para el público contemporáneo.

Frances Ha (2012)

En Frances Ha, Greta Gerwig se une al director Noah Baumbach para ofrecer una mirada encantadora y sincera a la vida de una joven soñadora en Nueva York. Gerwig también protagoniza la película en el papel de Frances, una aspirante a bailarina que enfrenta desafíos en su vida personal y profesional. La película es un retrato auténtico de la amistad, la ambición y las luchas propias de la juventud, y recibió elogios por su guion ingenioso y la interpretación carismática de Gerwig.

Mistress America (2015)

En esta comedia inteligente y llena de energía, Gerwig nuevamente colabora con Noah Baumbach para brindar al público una visión extravagante y cómica de la amistad improbable entre una joven universitaria y su futura hermanastra. Greta Gerwig asume el papel de Brooke, una mujer excéntrica y carismática que lleva a la protagonista, interpretada por Lola Kirke, a una serie de aventuras y reflexiones existenciales. Mistress America es una película refrescante y divertida que destaca la versatilidad y el carisma de Gerwig como actriz.

20th Century Women (2016)

En este drama nostálgico ambientado en la década de 1970, Greta Gerwig se une a un reparto excepcional que incluye a Annette Bening, Elle Fanning y Billy Crudup. La película sigue la vida de Dorothea Fields (Annette Bening), una madre soltera que busca la ayuda de dos mujeres jóvenes para criar a su hijo adolescente (interpretado por Lucas Jade Zumann). Gerwig interpreta el papel de Abbie, una artista audaz y libre que deja una profunda impresión en la vida del joven protagonista. 20th Century Women recibió aplausos por su narrativa conmovedora y su impresionante actuación del elenco.

