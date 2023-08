Pagó más de dos millones de dólares por la carta de un juego

Contenido Exclusivo

Brook Trafton es ahora millonario, luego de vender este elemento.

En una sorprendente noticia que ha dejado a la comunidad geek boquiabierta, el famoso rapero Post Malone ha hecho una adquisición histórica al pagar más de 2 millones de dólares por la carta más icónica de Magic: The Gathering: El Anillo Único. La noticia ha revolucionado el mundo de los coleccionables y ha llevado a especulaciones sobre el creciente valor de los objetos de la cultura geek.

Magic: The Gathering es un juego de cartas coleccionables de estrategia que ha mantenido una base de seguidores devotos desde su lanzamiento en 1993 por Wizards of the Coast. El juego cuenta con una amplia variedad de cartas, cada una con su propio valor y rareza, y el Anillo Único es una de las más codiciadas por ser única, pues no tiene gran poder en el juego.

La reciente compra realizada por Post Malone, cuyo nombre real es Austin Richard Post, ha demostrado que el mercado de coleccionables de la cultura geek puede alcanzar niveles asombrosos.

Brook Trafton es la persona que vendió la carta. Al respecto, dijo que “este es mi sueño hecho realidad, conocer a Post Malone y que él me compre la carta del Anillo Único. Es literalmente un momento sacado de un cuento de hadas. Post Malone y Wizards, ustedes han cambiado mi vida.

La popularidad de Magic: The Gathering sigue creciendo, lo que ha llevado a que ciertas cartas, especialmente las de ediciones más antiguas y raras, alcancen precios exorbitantes entre los coleccionistas y fanáticos.

Esta compra también ha puesto de relieve la creciente tendencia de celebridades y personalidades prominentes que invierten en coleccionables y objetos de la cultura geek. No es la primera vez que vemos a figuras públicas involucrarse en este tipo de adquisiciones, y esto podría marcar una nueva era en la apreciación y el valor de los objetos de la cultura geek en la sociedad actual.

