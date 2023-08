Los mejores videojuegos con protagonismo femenino

Contenido Exclusivo

Estos títulos elevan al máximo el empoderamiento de las damas.

En la última década, la industria de los videojuegos ha experimentado una revolución en términos de representación y diversidad. Las protagonistas femeninas han pasado de ser personajes secundarios o meros objetivos a ocupar el centro de atención en sus propias historias épicas.

Estas valientes y carismáticas heroínas han demostrado que las damas tienen un papel fundamental en el mundo del gaming, desafiando estereotipos y enriqueciendo la narrativa.

Aquí están los cinco mejores videojuegos con protagonismo femenino que han dejado una marca indeleble en la industria.

Tomb Raider (2013) - Lara Croft regresa con fuerza

La serie Tomb Raider siempre ha sido un ícono, pero su reinicio en 2013 llevó las cosas a un nivel completamente nuevo. Presentando a una joven y valiente Lara Croft, este juego exploró su origen y la convirtió en un personaje tridimensional. Los jugadores la siguieron en su viaje desde ser una arqueóloga inexperta hasta convertirse en una superviviente feroz e independiente. Esta reinvención no solo revitalizó la franquicia, sino que también estableció un estándar elevado para el empoderamiento femenino en los videojuegos.

Horizon Zero Dawn (2017) - Aloy, una cazadora en un mundo postapocalíptico

Aloy, la protagonista de Horizon Zero Dawn, conquistó los corazones de los jugadores al combinar su destreza en el combate con su determinación por descubrir la verdad detrás del mundo postapocalíptico en el que vive. Su inteligencia y valentía la convierten en un ejemplo de cómo una mujer fuerte puede llevar la historia de un videojuego a nuevas alturas, mientras lucha contra bestias robóticas y desentraña misterios.

Life is Strange (2015) - Max Caulfield, en un viaje temporal y emocional

Este juego episódico impactó profundamente con su enfoque en la narrativa y las decisiones del jugador. Aquí, los jugadores asumieron el papel de Max Caulfield, una estudiante con la habilidad de retroceder en el tiempo. A medida que la historia se desarrollaba, Max exploraba amistades, amor y desafíos personales en un mundo lleno de secretos. Life is Strange subvierte las expectativas tradicionales de los videojuegos y destaca la riqueza de las relaciones y las emociones.

The Last of Us Part II (2020) - Ellie, una lucha por la venganza y la supervivencia

Este aclamado título continuó la historia del mundo postapocalíptico, presentando a Ellie como protagonista central. Su viaje emocional en busca de venganza se desarrolla en un escenario implacable y peligroso. The Last of Us Part II no solo resalta su fuerza física, sino también su complejidad emocional en una trama que explora temas profundos como el perdón y la moralidad.

Mirror's Edge (2008) - Faith, la corredora libre en un mundo distópico

En un mundo distópico donde la vigilancia es omnipresente, Mirror's Edge presenta a Faith, una corredora libre que navega por los tejados y los callejones para entregar información valiosa. Su agilidad y determinación destacan su valentía en un entorno opresivo. El juego desafía la norma al protagonizar a una mujer en un papel de acción y aventura, sin sacrificar la profundidad de su personalidad.

