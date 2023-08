No para su éxito: Barbie sigue imparable en la taquilla

A Barbie parece que no la detiene nada ni nadie. Si bien es cierto, Megalodón 2, la cinta del tiburón prehistórico protagonizada por Jason Statham, la acaba de desbancar del primer puesto de la taquilla mundial, su recaudación sigue siendo todo un éxito.

La película de la muñeca más famosa del Planeta superó la espectacular cifra de mil millones de dólares, y con esto le ha ganado el pulso a una icónica saga de la misma empresa creadora: Warner.

Barbie apenas requirió de 17 días para sobrepasar los mil millones de dólares, un monto que solamente lo han conseguido otras 52 cintas en toda la historia del cine. Todo un logro económico.

La película de Warner que había facturado los mil millones de dólares en el menor tiempo posible fue su exitosa Harry Potter y las reliquias de la muerte - Parte 2, con la cual se le dio fin a la historia del mago más querido por todos. Eso sí, necesitó de 19 días, tres más que Barbie.

Sin embargo, no hay que olvidar que el máximo récord está a cargo de Marvel, con su brillante y épica Vengadores: Endgame, la cual en 2019 apenas requirió de cinco días para llegar a los mil millones de dólares.

Al cierre de esta edición, la cifra exacta recaudada por Barbie era de 1.031 millones de dólares, y seguramente esa cifra continuará subiendo. Ahora es la película 45 más taquillera de la historia, pero obviamente escalará un poco más.

El largometraje de Greta Gerwig, protagonizado por Margot Robbie, está muy cerca de dejar atrás a la peli más taquillera de 2023, que es la divertida Super Mario Bro, cuyo registro total fue de 1.345 millones en todo el Planeta.

Thanks to all you Barbies and Kens, #BarbieTheMovie is officially the #1 MOVIE IN THE WORLD! ✨ NOW PLAYING only in theaters, get your tickets now: https://t.co/p0sygCF3OZ pic.twitter.com/3N9dn05ibs