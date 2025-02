Delincuentes suplantan a Invías para estafar alcaldías del Tolima

Estas llamadas son parte de un plan para engañar a los funcionarios

La Policía del Departamento del Tolima ha emitido una alerta urgente tras detectar una nueva modalidad de estafa que afecta a las alcaldías de varios municipios.

Delincuentes, haciéndose pasar por personal de Invías, están contactando a los alcaldes para solicitarles apoyo logístico, ya sea para el movimiento de maquinaria o la contratación de vehículos.

Las autoridades advierten que estas llamadas son parte de un plan para engañar a los funcionarios públicos y obtener beneficios económicos de manera fraudulenta. Por ello, la Policía del Tolima insta a los alcaldes a extremar precauciones.

“Es importante seguir las siguientes recomendaciones, ante cualquier llamada sospechosa se debe verificar la identidad del supuesto funcionario de Invías a través de los canales oficiales de la entidad; no proporcionar información sensible no realizar pagos sin antes confirmar la legitimidad de la solicitud; en caso de recibir una llamada de este tipo comunicarse de inmediato con la línea 165, donde personal experto brindará orientación y apoyo”, mencionó la Policía del Tolima.

Por su parte, las autoridades, reiteran el compromiso con la seguridad de la comunidad y agradecen la colaboración ciudadana para prevenir y combatir este tipo de delitos.

Se invita a la población a mantenerse informada y a difundir esta alerta para evitar que más personas sean víctimas de estafa.