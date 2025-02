“Yo no tengo tiempo para perder, por eso no fui a Chicoral”: Gobernadora responde a Petro

Matiz añadió que su decisión fue a favor de su región

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, respondió a través de su cuenta de X a los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro, quien la había señalado por no asistir al “Pacto por la Tierra y la Vida” en Chicoral.

En su publicación, Matiz explicó que no tenía intención de asistir a lo que consideró una “retórica polarizante”, asegurando que prefiere invertir su tiempo en trabajar y solucionar problemas.

“Por eso no fui a Chicoral, ¿para qué? A escuchar una retórica polarizante. Yo no tengo tiempo para perder. Me invitan a trabajar y a solucionar y ahí sí les llegó feliz”, expresó la gobernadora.

Matiz añadió que su decisión fue a favor de su región, argumentando que prefirió estar presente en Ambalema para entregar obras de gran relevancia para el norte del Tolima, como un nuevo puente y mejoras en los sectores de salud y educación.

Le puede interesar: Delincuentes suplantan a Invías para estafar alcaldías del Tolima

“Yo preferí venir a Ambalema a entregar este puente que esperaba el norte del Tolima desde hace mucho, yo preferí venir a entregar obras en salud y en educación y no ir a escuchar discursos de sectarismo ideológico”, señaló.

La mandataria también destacó que, hasta el momento, no ha recibido confirmación sobre obras o proyectos aprobados para el Tolima en el evento de Chicoral.

“Hasta el momento no me han confirmado sobre obras y proyectos aprobados para el Tolima en Chicoral”, concluyó Matiz.