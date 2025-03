Mujer estaba de paseo y murió por inyección de medicamento al que era alérgica

La mujer falleció tras recibir una inyección incorrecta en una droguería local.



Los hechos ocurrieron en 2020 cuando María Ruth Gutiérrez, de 62 años, decidió vacacionar durante la semana de receso escolar en el municipio de Flandes, según relató Wilfran, hijo de Ruth, la mujer sufría de asma y tenía una fórmula médica para aplicarse un desinflamatorio respiratorio, por lo que decidió acudir a una droguería para recibir el medicamento recetado.

Sin embargo, al parecer cometieron un grave error, le aplicaron diclofenaco, un medicamento al que Ruth era alérgica, lo que desencadenó una reacción adversa. “Nos dijo ‘este señor me mató’”, indicó Wilfran, refiriéndose a las últimas palabras de su madre antes de ser llevada al hospital de Girardot, adonde llegó sin vida. La familia considera que no se siguieron los protocolos adecuados en el establecimiento, ya que no se le informó sobre el medicamento que se le administraría.

Cuatro años después de la tragedia, la familia sigue buscando justicia. A través de una investigación realizada por Séptimo Día, se descubrió que la droguería El Farmaceuta continuaba realizando prácticas irregulares, como medicar a personas sin la fórmula médica correspondiente. Gracias a una cámara oculta, se obtuvo evidencia de estas irregularidades, lo que llevó a una denuncia ante la Secretaría de Salud del Tolima.

Ingrid Katherine Rengifo, secretaria de Salud departamental, manifestó que las droguerías no tienen autorización para administrar medicamentos, sino que es una función exclusiva de los profesionales médicos. Tras revisar las pruebas, la droguería fue clausurada temporalmente y se procedió a su sellamiento.

La familia de Ruth Gutiérrez espera que se haga justicia y que este tipo de incidentes no se repitan, mientras buscan una reparación por el dolor sufrido.