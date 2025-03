Las zonas secas del Tolima, cómo afrontan las sequías

La Universidad de Ibagué realizó una investigación sobre el impacto de las sequías en la región.

La sequía constituye uno de los fenómenos naturales que causa mayores pérdidas socioeconómicas y ambientales a corto y largo plazo en el mundo. Cada año, estos eventos están relacionados con la presencia del "Niño-Oscilación del Sur" (ENSO, por sus siglas en inglés) y tiene serias consecuencias en los sectores agrícolas en la mayoría de la población del país. No obstante, en su mayoría los estudios han dejado de lado el impacto de las sequías en las comunidades que las habitan.

Diana Ximena Puerta Cortés y Jorge Armando Hernández López, investigadores de la Universidad de Ibagué, así como Hernán J. Andrade, investigador de la Universidad del Tolima, desarrollaron el estudio Predictive Analysis of Adaptation to Drought of Farmers in the Central Zone of Colombia, con el fin de analizar los factores que predicen la adaptación a las sequías en las zonas secas del departamento de Tolima.

Los resultados de esta investigación proporcionan evidencia empírica para analizar y formular políticas públicas sobre el impacto de las sequías en las poblaciones más vulnerables. En esta investigación participaron 538 agricultores de 28 municipios del departamento de Tolima (ver mapa), de ellos el 24.7% eran mujeres y el 75.2% eran hombres, con edades entre los 18 a 85 años. Distribuidos en jóvenes entre 18 y 25 años (8.8%); adultos entre 26 y 55 años (57.5%) y adultos mayores entre 56 y 85 años (33.7%).

En el estudio se diseñaron tres cuestionarios para la medición de la vulnerabilidad socioeconómica (SVT), la percepción del riesgo ante las sequías (SRPT) y la adaptación a la sequía (SAT). En su mayoría los resultados indican que la mitad de la muestra tiene percepción de riesgo alta frente a las sequías, dificultades en la adaptación y vulnerabilidad socioeconómica durante este fenómeno.

Los jóvenes y adultos que percibieron la sequía como un fenómeno de alto riesgo evidenciaron una mejor adaptación, porque buscan estrategias para afrontarlo. “Sin embargo, los adultos mayores son los que tienen menor capacidad de adaptación a las sequías, por lo que se debe prestar atención a este grupo poblacional, para mitigar el impacto de las sequías en su salud física y mental; es preciso realizar aplicación y seguimiento de las políticas públicas del adulto mayor, que en su mayoría están orientadas a los centros urbanos y no a los rurales”, expresa la profesora del programa de Psicología de la Universidad de Ibagué, Diana Ximena Puerta.

Articulación academia con las entidades públicas gubernamentales

Este estudio es importante porque analiza desde la interdisciplinariedad un fenómeno que lleva años en el Tolima, abriendo así una línea de investigación ante un evento constante en la región que es preciso prestar atención desde diferentes frentes.

“Debido a que el agua es fundamental para la vida humana, y a veces se subestima el impacto de la sequía en las zonas que la padecen, las sequías no solo generan daños en cosechas y pérdidas económicas, sino que impacta la calidad de vida de las personas que habitan estas zonas. Detectar el impacto en población permitirá desarrollar planes de prevención y adaptación a las sequías, ahora que el cambio climático es evidente, con consecuencias dramáticas en las poblaciones vulnerables”, afirma la investigadora Puerta Cortés.

Se recomienda continuar estudiando este fenómeno desde la academia articulado con las entidades públicas gubernamentales, para que los habitantes de las zonas secas del Tolima tengan acceso al agua potable diaria. “Porque la sequía se ha llegado a convertir más en un problema de gestión y acción en las comunidades”.