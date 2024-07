"Beneficiaron a Colombia" Periodista panameño ofendido dijo de todo sobre la Selección

El hombre afirmó que la Conmebol y la 'mafia colombiana' manipularon el resultado del encuentro.

El periodista panameño José Miguel Domínguez ha generado una fuerte polémica por sus acusaciones durante el partido de cuartos de final de la Copa América entre Colombia y Panamá, en el que Colombia ganó 5-0.

Domínguez expresó su descontento a través de varias publicaciones en X, calificando el partido como un "robo". Durante el primer tiempo, con el marcador 3-0 a favor de Colombia, comentó: "Primer tiempo que no es. 3-0 no es la distancia real entre Colombia y Panamá. Detalles que cuestan un mundo. Y gol robado...".

A medida que el segundo tiempo avanzaba y la ventaja colombiana aumentaba, Domínguez insistió en sus acusaciones, argumentando que la diferencia en el marcador no reflejaba la verdadera capacidad futbolística de ambos equipos. "4-0. No. No es la distancia real entre Colombia y Panamá. Por más Díaz, Arias, James o Córdoba que tengan, no es la bendita diferencia futbolística", publicó. Al finalizar el partido, acusó a la Conmebol de actuar de mala forma para beneficiar a Colombia.

“La mano negra salió a rescatar y, no solo eso, a decantar la balanza en favor de los sudamericanos”, escribió en su cuenta de X.

La realidad es que, el seleccionado colombiano avanzó a semifinales y se enfrentará a Uruguay, mañana 10 de julio. Mientras tanto, las declaraciones de Domínguez han generado un intenso debate y han puesto bajo escrutinio la integridad del torneo. Ante esto dijo: “Están sobrados... Uruguay es mucho más que Colombia. Hay que tener ambición, hay que eliminar a Colombia obligatoriamente”.