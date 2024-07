Joven es viral tras decir que no debe trabajar porque nació “sin su consentimiento”

Aseguró que no es su deber trabajar, sino que sus padres tienen que mantenerlo.

En una sorprendente y polémica declaración, un joven de 21 años, conocido en redes sociales como Hassan Azteca, se volvió viral por afirmar que no debería buscar trabajo porque es responsabilidad de sus padres mantenerlo. Este argumento, según Hassan, se basa en el hecho de que él no pidió nacer y, por tanto, no debería estar obligado a trabajar.

Hassan, un joven argentino, compartió un video en el que expresaba su postura con contundencia. "Considero que, a pesar de tener 21 años, no estoy obligado a trabajar porque básicamente yo nací sin mi consentimiento, o sea, mis papás me obligaron a nacer", dijo en el video que rápidamente acumuló miles de vistas y comentarios.

En su declaración, Hassan argumentó que, dado que él no solicitó venir al mundo, es ilógico que ahora se le pida que se sustente a sí mismo. "No tiene sentido que, porque mis papás hayan querido darme la vida hace 21 años, ahora yo tenga que trabajar. O sea, si yo no pedí nacer, ¿por qué tengo que trabajar ahora? Que me mantengan ellos y listo, porque si me quisieron tener, que me mantengan", expresó en el video.

La controversia aumentó cuando Hassan, en otro video, se refirió a sí mismo como un "accidente", afirmando que sus padres no se cuidaron y, por ende, él no debería tener que asumir la responsabilidad de buscar empleo.

Aunque Hassan afirmó que sus declaraciones eran en tono de broma, la conversación en internet se intensificó. Muchos usuarios se mostraron divididos, con algunos defendiendo la lógica detrás de sus argumentos y otros criticando su aparente falta de responsabilidad.