Buscan nuevo hogar para la mascota de Javier; el joven que se aplicará la eutanasia mañana

Este viernes al medio día, Javier partirá de este mundo y su amiga de cuatro patas tendrá que despedirse.

Javier Acosta, un joven hincha del Millonarios, tomó la difícil decisión de someterse a la eutanasia debido a las graves complicaciones de salud que enfrenta, derivadas de un cáncer en la sangre. Su partida no solo dejará un profundo vacío entre sus seres queridos, sino también en su fiel compañera, una perrita llamada Negrita.

Ante la noticia de la eutanasia, según reportó El Tiempo, la fundación "Adopta un Buen Amigo Chan" publicó un emotivo mensaje en redes sociales, solicitando la adopción de Negrita. En la publicación, se narran los momentos compartidos entre Acosta y su mascota, destacando la fuerte conexión que los unía.

"Hoy solo quiero agradecerte por haberme escogido como tu compañera de aventuras, ambos nos hicimos compañía y no sé si yo te salvé a ti o tú a mí. Compartimos tantos momentos, risas, sueños, paseos en carro, los partidos de fútbol que no perdíamos sentados en el sillón de la que fue nuestra casa", expresa de manera inicial la carta en nombre de Negrita.

Y continúa: "Desafortunadamente hace unas semanas me explicaste lo que pasaba contigo… me hablaste para decirme que pronto, ya no estarías para acompañarme al parque, nuestras tardes de fútbol se iban a acabar y tu mano que me brindaba las mejores caricias ya no iba a estar me prometiste que me ibas a cuidar desde arriba… que irónico pues pensé que sería yo la primera en partir. Mientras llorabas, yo entendí todo a la perfección y supe que ibas a buscar para mí un lugar hermoso para que pudiera estar mientras encuentro un nuevo humano ojalá tan especial y amoroso como lo eres tú. Por eso regresé al lugar donde me rescataron y cuidaron hasta el día que me conociste".

La fundación concluye con un pedido especial: "Te voy a extrañar mucho pero prometo jamás olvidarte solo te pido que mandes unos ángeles para que pronto vuelva a estar en una familia rodeada de amor".

Por el momento no se conoce si la canina ya consiguió un hogar acorde a las exigencias y parámetros de la fundación. Lo que sí se sabe es que, en cuestión de horas Negrita y su amigo se despedirán para quizá verse después en un más allá.

Ella es Negrita: