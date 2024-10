Adolescente reportada como desaparecida en Ibagué 'se agarró' con la mamá a través de comentarios

Este hecho se ha vuelto viral.

En muchas ocasiones, adolescentes reportadas como desaparecidas resultan haber salido de casa por decisión propia, generalmente para estar con sus parejas o amistades, sin informar a sus familias. Esto genera preocupación y lleva a los padres a presentar denuncias, pero finalmente se confirma que los jóvenes están bien.

Ese parece ser el caso de una jovencita en Ibagué, quien recientemente fue la portada de varios flayer con el titular de "desaparecida". Como suele suceder, las madres y personas allegadas intentan difundir estos post por varias plataformas con la esperanza de ubicarlas.

Lastimosamente, el tema de la desaparición de menores es un problema habitual en países como México, Colombia y Ecuador. Por esto, en cada ocasión que una niña o niño no está en casa, es signo de alarma, pues muchos de esos casos sí resultan terminar en hechos desafortunados.

Puede leer: Joven murió arrollado por un camión en Ibagué

Retomando, hace poco se conoció la noticia de la desaparición de Karen Castro, una adolescente que según la publicación de su mamá, estudia en el colegio Ciudad Luz en Ibagué. Cientos de personas con al ánimo de colaborar en la búsqueda replicaron la imagen de la menor para facilitar las labores; sin embargo, días después apareció un comentario desde el perfil de Facebook de Karen, donde presuntamente ella misma le responde que está bien y que no la moleste alarmando a la comunidad, ya que, asegura que no está secuestrada.

"Qué pena, borre eso que desaparecida no estoy", dijo inicialmente. Ante esto, la mamá respondió: "Desde el viernes perdida", a lo que ella contesta: "No señora, usted sabe que yo me fui de la casa. Deje de inventar cosas que no son".

Además: Alias ‘El Zarco’ será condenado por 14 falsos positivos en el Tolima

Momentos más tarde aparecen otros comentarios. La progenitora escribe: "Buscando lo que no se le ha perdido. No ha aparecido. Solo comenta pero no me dice dónde está ni llega a la casa", "Ya todo Ibagué sabe lo mal que se porta con esas actitudes". Karen reaparece diciendo: "Yo desaparecida no estoy. Yo me fui de la casa. Paula (la mamá), deje de armar escándalo que a la gente que si está desaparecida no le hace nada. En vez de estar molestando con eso, déjeme tranquila que yo ando bien. No estoy desaparecida, ni secuestrada, ni nada de eso. Ando comiendo bien, ando durmiendo bien, yo estoy bien", enfatizó la menor.

Aunque algunos amigos han comentado su incredulidad que sea la misma Karen quien escribe dichos mensajes; la mamá reafirmó que no se tiene una buena relación con su hija al manifestar que tiene malas actitudes y todo Ibagué fue testigo.