Abuelo ladrón contrata camioneros bajo engaños para robarles los vehículos

Sus cómplices estarían obligándolos a conducir por un callejón y luego los amordazan.

Con falsas promesas de trabajo un hombre de aproximadamente 65 años, estaría contratando a camioneros en Bogotá para que trasladen supuestos trasteos y con engaños, los delincuentes los amarran, golpean y le roban los vehículos.

“Llegó un señor adulto mayor, me dijo que necesitaba traer un trasteo de Facatativá a un barrio de Bogotá. Yo fui confiando en el señor, llegamos hasta Facatativá. Él me dijo que se tenía que quedar en una bomba porque iba a hacer unos papeles”, mencionó una de las víctimas.

Según el denunciante, el abuelo le dijo que siguiera su camino con su hijo y que iba a ir por otra persona para que los ayudara cargando.

“Me hicieron meter por un camino que se llama Los Manzanos, yo no conocía por allá. Cuando yo me revelé y dije que me iba a devolver me dijeron que si me iba a hacer matar”, acotó.

En ese momento, fue cuando lo habrían amarrado, pegado y se le habrían llevado el carro. Los hechos quedaron grabados en cámaras de seguridad y la víctima espera que la Policía Nacional lo capture para que su camión pueda ser recuperado.