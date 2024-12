Joven colombiana murió en el accidente de bus en Francia

Vivía en Barcelona desde hace tres años.

Se ha confirmado que Luisa Fernanda Escobar Castillo, una joven colombiana de 24 años, es una de las dos víctimas mortales del trágico accidente de bus ocurrido en los Pirineos franceses el 1 de diciembre. Además, 32 compatriotas resultaron heridos en el mismo incidente. Luisa, oriunda de La Tebaida, Quindío, viajaba con su hermano, Andrés Felipe, y su hijo de 3 años, quienes también resultaron lesionados, aunque su vida no corre peligro.

Según la familia de la víctima, Luisa, quien vivía en Barcelona desde hace tres años, había decidido hacer el viaje a Andorra para que su hijo pudiera conocer la nieve, un anhelo que llevaba con ilusión. "Ella quería llevar al niño a pasear y a conocer la nieve. Ese era el paseo que ella quería hacerse con su hijo", aseguró su tía Olga Lucía Castillo.

Leer: Abuelita se cayó de la cama y murió: La ambulancia nunca llegó

La joven formaba parte de un grupo de colombianos que aprovechó una oferta de Black Friday para realizar el viaje desde Barcelona hacia Andorra. El bus, que sufrió un accidente a última hora de la noche, perdió los frenos y terminó impactando contra una montaña. Tras el choque, Luisa perdió la vida, mientras que su hermano y su hijo fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica.

La tragedia ha conmovido a la familia, y Paola Andrea Castillo, madre de Luisa y Andrés Felipe, y abuela del pequeño, ha viajado a España para estar junto a sus seres queridos. Mientras tanto, los familiares buscan apoyo para repatriar el cuerpo de Luisa y regresar con los otros dos miembros de la familia.

Leer: Joven sorprende a su pareja con una propuesta de matrimonio innovadora

Una de las sobrevivientes del accidente, Mónica Nieto, compartió su experiencia: “Escuché que nos quedamos sin frenos. Alguien gritó: ‘¡nos vamos a chocar!’. Me preparé, me sujeté fuerte y solo pensé que nos íbamos al abismo. Fue un milagro que no cayéramos”.

El embajador de Colombia en Francia, Alfonso Prada, informó que de los 32 colombianos heridos, cuatro ya fueron dados de alta, mientras que el resto continúa siendo atendido en hospitales locales.

Leer: Desde el 13 de diciembre habrá cambios en el 4*1000 en Colombia

La Cancillería de Colombia ha habilitado líneas de emergencia para que los familiares de las víctimas puedan obtener información sobre sus seres queridos: en Francia (+33 7 50 02 41 14), España (+34 673 54 06 22) y Colombia (601 381 40 00).