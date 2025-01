Encontró a su novio siendo infiel con su propia prima y el día de su boda

El hombre estaba en calzoncillos en el momento de ser descubierto.

Las redes sociales continúan siendo el escenario de impactantes historias que capturan la atención de miles de usuarios, y recientemente, un caso de infidelidad ha dejado a todos sorprendidos. La usuaria de TikTok Katy Oliver compartió un video que rápidamente se viralizó, mostrando la desgarradora escena de una novia que descubre una traición en el día más importante de su vida.

En el video, se ve a una mujer de cabello cobrizo vestida de novia, llorando desconsoladamente frente a un vehículo. Entre sollozos, la joven revela que acaba de descubrir la infidelidad de su prometido, quien fue encontrado en compañía de otra persona. La sorpresa fue aún mayor cuando la novia se dio cuenta de que la tercera en discordia no era otra que su propia prima.

Las imágenes muestran al hombre en una situación comprometida, siendo sorprendido en plena relación con la prima de su futura esposa. En otro fragmento, la mujer vestida de amarillo, identificada como la prima infiel, es confrontada por los amigos y familiares de la novia. "Eres consciente de lo que acabas de hacer. Eres su prima, ¡qué te pasa!", le gritaron indignados.

La tensión aumentó cuando el hermano de la novia se enfrentó al prometido, quien intentó justificar su conducta y pidió hablar con la novia: "Mi amor, hablemos. Déjame hablar contigo, todo tiene una explicación". Sin embargo, la situación se volvió aún más bochornosa cuando se reveló que el hombre estaba en calzoncillos en el momento de ser descubierto. En respuesta, su ropa fue escondida por el hermano y otros familiares, lo que obligó al infiel a huir, seguido por su prima.

Mientras tanto, la novia, completamente en shock, fue consolada por sus amigas, quienes intentaron calmarla ofreciéndole agua. "No me digan que me calme, acabo de encontrar al prometido de mi hermana agarrándose con la prima", exclamó el hermano de la víctima, visiblemente indignado.

El desgarrador video, que fue compartido en múltiples publicaciones, ha acumulado millones de reproducciones en TikTok, desatando una ola de comentarios. Mientras algunos usuarios especulan sobre si la situación fue actuada, otros no pueden dejar de expresar su asombro e indignación por la traición ocurrida en un día tan significativo.