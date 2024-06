“Vi cómo murió el señor”: el impactante relato de mujer que cayó con la cabina de Metrocable

El accidente dejó 21 personas heridas y cobró la vida de Jhon Jairo Londoño, de 49 años, quien sucumbió a las graves lesiones sufridas durante la caída de la cabina.

Este miércoles, una cabina de la línea K del Metrocable de Medellín colapsó a una altura de 10 metros mientras descendía desde Santo Domingo.

El hecho, que involucró el choque de la cabina con otra, ha sido considerado como el primero de su tipo en los 29 años de operación del Metro de Medellín. La causa del choque aún se desconoce, según Tomás Elejalde, director del Metro de Medellín. Como consecuencia, el servicio fue suspendido temporalmente.

El accidente dejó 21 personas heridas y cobró la vida de Jhon Jairo Londoño, de 49 años, quien sucumbió a las graves lesiones sufridas durante la caída de la cabina. Según la clínica CES, donde Londoño fue atendido, el paciente ingresó con múltiples traumas y, a pesar de los esfuerzos por reanimarlo, murió debido a la gravedad de sus heridas. Contexto: Impactantes imágenes de la cabina que se desplomó en Medellín: una persona murió

Estéfani Rendón, una de las personas heridas en el accidente, compartió su angustiante experiencia con Caracol Radio. Ella se encontraba en la cabina que cayó mientras se dirigía a su trabajo. “De repente, el cable comenzó a balancearse violentamente, y sentimos el choque con la otra cabina. Somos los que sufrimos el impacto y caímos al suelo,” relató Rendón.

Según Rendón, la cabina en la que viajaba se balanceó con tal fuerza que terminó colisionando con la que estaba adelante, lo que provocó su caída. “Afortunadamente, fue en la estación Popular, que es una parte más baja,” comentó.

La mujer también presenció los últimos momentos de vida de Jhon Jairo, describiendo la escena como “impactante” y recordó cómo el hombre, que estaba sentado dentro de la cabina, fue el primero en recibir atención médica.

“Fue muy impactante ver a todas esas personas alrededor mío. Vi cómo falleció el señor, que fue el que recibió todo el impacto”.

A pesar de estar estable, Rendón deberá someterse a una cirugía: “Estoy esperando el diagnóstico para saber si me deben operar la pierna. Definitivamente tengo una fractura en la pelvis y me dijeron que estaría en cuidados especiales, pero me siento un poco más tranquila,” dijo.

Además confesó que durante el impacto pensó que perdería la vida: “El golpe fue tan fuerte que pensé: ‘Ya, no voy a estar más en este mundo’. Fue horrible.”

obre la atención recibida tras la emergencia, señaló que fue inmediata tanto por parte del personal del Metro como de los paramédicos: “Aunque estaba muy asustada y llorando, la atención fue rápida.”

Finalmente, afirmó que, tras esta traumática experiencia, no tiene intención de volver a usar el Metrocable en el futuro cercano: “Con este trauma, la verdad no lo volvería a usar”, concluyó.