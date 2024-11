Niño dio la vida por salvar a su abuela: el padrastro enloqueció a disparar y los impactó a los dos

El hombre reaccionó violentamente y le quitó la vida el niño.

Un caso de violencia intrafamiliar estremeció a Malambo, Atlántico, donde un hombre identificado como Fabián Quintero Ramírez, exmilitar y pastor evangélico, acabó con la vida de su hijastro y dejó gravemente herida a su exsuegra.

El trágico incidente ocurrió en una vivienda del barrio Paraíso. Según el relato de testigos, Quintero llegó al lugar buscando a su expareja, Liney Fuentes Cabrera, quien no estaba en la residencia. En un arranque de ira, el hombre disparó tres veces contra la abuela del menor, Leski Isabel Cabrera, de 59 años, y luego atacó al niño de tan solo 7 años, propinándole dos disparos fatales.

De acuerdo con las autoridades, el ataque fue el desenlace de un historial de amenazas por parte de Quintero hacia Fuentes Cabrera, quien había denunciado previamente el acoso y las intimidaciones del hombre. Liney narró que la relación terminó meses atrás debido a diferencias personales y religiosas, pero desde entonces había recibido constantes mensajes amenazantes.

"Él me dijo que me iba a matar, que iba a entregarme en una bolsa negra. A pesar de que denuncié en la Fiscalía, no tomaron medidas para protegernos", afirmó Fuentes Cabrera entre lágrimas a un medio de dicha región.

El menor, que intentó proteger a su abuela durante el ataque, murió en el lugar, mientras que la mujer herida fue trasladada a un centro médico donde lucha por su vida.

Tras el crimen, Quintero Ramírez intentó huir, pero fue capturado por la Policía en un operativo inmediato.

Un medio reveló los audios en los que se escucha cómo el hombre la amenaza: