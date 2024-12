Gobierno Petro anuncia que “está previsto” asistir a la posesión de Maduro

La posesión de Nicólas Maduro está programada para el 10 de enero



El vicecanciller Jorge Rojas, dio a conocer que se tiene previsto que asista un representante del Gobierno Petro a la posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

Al parecer, la representación sería por parte del embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo.

“Seguramente el gobierno de Colombia, como muchos otros gobiernos de la región, va a enviar un representante a la posesión del presidente Maduro. En el caso nuestro está previsto que asista el señor embajador de Colombia en Venezuela”, indicó el vicecanciller Rojas.

Dicho anunció se da en un momento lleno de cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso electoral venezolano, lo que conlleva a discutir sobre las decisiones de los mandatarios de las regiones, sobre asistir o no a la ceremonia.

“Ahora me dicen que no vaya a Venezuela, yo veré si voy o no voy”, mencionó Petro.

Lo anterior fue expresado luego de que en la Cámara de Representantes aprobaran una proposición que pedía al mandatario no asistir a la posesión de Nicolás Maduro en Caracas.