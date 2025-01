El Deportes Tolima estrena espectacular camiseta

Este diseño ha logrado captar la atención de los hinchas.

Deportes Tolima se encuentra en plena preparación para encarar la Liga Betplay del primer semestre de 2025, con la finalidad de ser nuevamente protagonista, tal como lo fue en el torneo pasado, donde llegó a la final pero vio escaparse la estrella ante Atlético Nacional. Con la meta clara de superar ese golpe y alcanzar el título que se les escapó en diciembre, el equipo trabaja a toda marcha para iniciar una nueva temporada con ambición.

Uno de los principales desafíos del conjunto pijao fue encontrar rápidamente al sucesor de David González, quien dejó el club para asumir la dirección técnica de Millonarios. La respuesta del club llegó con la llegada del entrenador español Ismael Rescalvo, quien ahora tiene la responsabilidad de guiar al equipo hacia la ansiada estrella.

En medio de esta preparación, Tolima también causó furor en las redes sociales al presentar su nueva camiseta de entrenamiento, diseñada por la marca Umbro. La indumentaria, inspirada en el año 1982, ha recibido elogios tanto de los seguidores del equipo como de aficionados en general. Este diseño ha logrado captar la atención de los hinchas, destacándose como una pieza deportiva muy apreciada por su estilo y legado.

"Válgame Dios, ojalá saquen un buen número para no estar después padeciendo con los tiempos de entrega", "poco me gusta comentar, pero en esta ocasión vale la pena decir que esa camiseta de presentación está hermosa, se puede lucir en cualquier ocasión. Valió la pena el cambio de diseñador. Felicitaciones", "Me la voy a comprar, está muy estilosa", son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales

Con Rescalvo al mando y un equipo que busca redimirse, Deportes Tolima está listo para afrontar este nuevo desafío y volver a pelear por la gloria en la Liga Betplay.

Hasta el momento, se desconoce el precio de la prenda, se espera que en las próximas horas lo den a conocer, lo que sí es cierto es que se pueden adquirir en la Tiendas VyO, Vinotinto y Oro, en la página web https://tiendavyo.com/ y en las tiendas físicas ubicadas en el Centro Comercial Multicentro, La Estación y Mercacentro #10.