Hanny, la youtuber infantil ibaguereña que es referente internacional

Hanny es el nombre artístico de Ana María Moncada, una youtuber infantil ibaguereña, única colombiana invitada al festival musical infantil que se realiza en Paraguay.



Sus primeros pasos

Ana María Moncada, orgullosamente ibaguereña, ha recorrido un camino notable desde su infancia en el Jordán y La Pola, hasta convertirse en una figura destacada en la escena musical infantil internacional.



Egresada del Colegio San Simón en 2007, Ana María siempre tuvo una pasión por las artes y el periodismo, áreas en las que se destacó desde temprana edad como la encargada de la emisora escolar de esta institución.



"Amaba el lenguaje, escribir y la parte artística viene de mi familia. Soy de familia de músicos, de cantantes. Toda la familia por parte de mi mamá es artista. Así como fui reina varias veces del folklore. Bailo el contrabandista. Siempre crecí como en el grupo de danzas en el coro", nos cuenta Ana María.

Su recorrido por el extranjero



Después de concluir sus estudios en Comunicación Social en Bogotá en 2008, Ana María vivió seis años en los Emiratos Árabes Unidos, donde se especializó en eventos y marketing, y dirigió una empresa de eventos. Su carrera artística la llevó a trabajar con orquestas en el extranjero, pero su regreso a Colombia marcó un nuevo capítulo en su vida: la creación de contenido musical infantil en YouTube.



"yo siempre decía quiero ser artista"

Su primera canción infantil



Impulsada por su experiencia como madre y su preocupación por el tipo de música que escuchan los niños en Colombia, Ana María decidió usar su talento para crear canciones infantiles educativas y divertidas, con un enfoque en el folclor y los valores. Su primer video musical infantil, "Las frutas", lanzado en YouTube, tuvo una gran acogida, especialmente durante la pandemia, cuando muchos recurrieron a la plataforma para entretener a sus hijos.



"Decido ser youtuber con el ánimo de hacer canciones y música para los niños. Esto se debe a que fui mamá. Sí, tuve a mi hija, que hoy en día ya tiene diez años y pues mi hija estaba en esa edad en que están pegados viendo artistas infantiles en YouTube , entonces yo me quedaba mirando YouTube con mi niña y yo decía, todas esas artistas que mi hija vio y ni una colombiana. Y aparte me daba cuenta que cuando la invitaban a cumpleaños infantiles precisamente, pues me daba cuenta que escuchaban música de adultos en los cumpleaños infantiles y en las piñatas y pues para mí era como aterrador ver a los niños tan pequeños escuchando, cantando y bailando música de adultos. Cuando yo recordaba mi infancia, mis cumpleaños con el payaso, con la música infantil, entonces yo dije bueno, algo acá en Colombia está mal".



Aunque ha recibido apoyo en otros países como Argentina, Chile, Paraguay y México, Ana María lamenta que en Colombia la música infantil y los espacios para los niños no reciban la misma atención.



"Tengo un club de fans en Chile importante, en otros países los niños tienen más espacios, hay circos, hay payasos, hay eventos infantiles, hay conciertos infantiles y pues en Colombia dan espacios pero muy pequeños, es una motivación para seguir trabajando por la infancia en Colombia",

Sin embargo, su compromiso con la infancia colombiana es inquebrantable, y continúa creando canciones que promueven el respeto, los valores y la cultura. Ana María Moncada, quien recientemente participó en una causa social en Ibagué para ayudar a una familia afectada por un incendio, hace un llamado a los padres a proteger la inocencia de sus hijos.



"Todo lo que uno forma en los niños los primeros cinco o seis años de su vida es lo que ellos son de adultos. Hay una frase muy cliché que dice que los niños son el futuro del mundo, pero pues nadie hace absolutamente nada porque los niños en su presente sean diferente, cambian sus hábitos para que tengamos un mejor futuro".

Con un mensaje claro sobre la importancia de cuidar el contenido que consumen los niños, ella sigue adelante con su misión de influir positivamente en la primera infancia a través de la música, mientras participa en festivales internacionales como el próximo Festival Musical Infantil en Asunción, Paraguay, donde representará a Colombia.



"Siempre llevo a Ibagué en mi corazón, mi familia está allá, y amo mi tierra", concluye Ana María, quien, a través de su arte, busca preservar la esencia de la niñez y promover un cambio en la manera en que se crían a las nuevas generaciones en Colombia.



Ana María este próximo 25 de agosto estará en Paraguay representando no solo a la ciudad musical, sino a toda Colombia, ya que es la única colombiana referente en la escena musical infantil como youtuber.

Un orgullo tener a una ibaguereña representándonos en este gran evento internacional, rescatando nuestros valores, nuestra cultura y siendo parte del cambio en esta sociedad, que aunque se hable todo el tiempo de los niños y su futuro, solo unos pocos se dedican a este propósito realmente. Ana María con su personaje Hanny es una de las mujeres que hacen cambios significativos no solo en nuestro país, sino gracias a la tecnología, tiene el potencial de transformar vidas sin fronteras.



Hanny, gracias por ser ese personaje que enseña a los niños a ser mejores personas, ellos serán los adultos que necesita este mundo.



Si quieren seguir los pasos de esta gran artista tolimense, pueden encontrar su proyecto y apoyarlo en Instagram: @hanny_oficial_ y en Youtube y facebook: Hanny Oficial.