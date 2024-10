CODESS lanza SIGMEL: un novedoso Sistema tecnológico de información Integral

SIGMEL se presenta como una herramienta tecnológica que revoluciona la manera en que se gestionan los casos de medicina laboral en Colombia.

Su diseño, basado en las más estrictas normas de seguridad de la información y protección de datos personales, permite a las empresas, entidades de salud, profesionales y demás actores involucrados, optimizar sus procesos, evitar errores, prevenir fraudes y garantizar que los derechos de los afiliados se gestionen de manera rápida y eficiente.

SIGMEL ayuda eficazmente a toda la población que tenga que acceder a un proceso de calificación de origen y de pérdida de capacidad laboral.

Bogotá, octubre de 2024. CODESS, Corporación para el desarrollo de la seguridad Social, es una entidad comprometida con el desarrollo y el fortalecimiento de la seguridad social y con la evolución de soluciones tecnológicas, por lo cual desarrolló SIGMEL, el nuevo Sistema Integral de Gestión de Medicina Laboral. Este innovador sistema de información tiene como objetivo permitir a entidades (actores y operadores de la Seguridad Social) optimizar la gestión de los casos relacionados con medicina laboral, mejorando significativamente sus tiempos de respuesta y facilitando el seguimiento de los procesos.

El desarrollo de SIGMEL responde a la creciente necesidad de contar con herramientas tecnológicas que ofrezcan una administración eficiente y transparente en el ámbito de la medicina laboral y la Seguridad Social.

“Entre sus principales características, destaca su capacidad para realizar un seguimiento detallado de los casos, permitiendo a los profesionales prevenir posibles desviaciones en los procesos de calificación técnica ajustados en la normatividad vigente”, explica Yerson Páez, Gerente TIC de CODESS.

Esta herramienta garantiza una gestión eficaz de los procesos de medicina laboral optimizando los tiempos de respuesta ante los actores de las entidades de Seguridad Social. Así mismo, permite realizar el seguimiento de casos de origen y pérdida de capacidad laboral y ocupacional, con el fin de evitar desviaciones en los términos legales y técnicos de los procesos de calificación, facilitando la protección de los derechos de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en el país y garantiza a los operadores del sistema, la calidad y oportunidad de los procesos.

Una de las ventajas clave de SIGMEL es su cumplimiento con los estándares internacionales de seguridad de la información, específicamente con la norma ISO 27001, que garantiza altos estándares de seguridad de la información. Bajo este estándar, el sistema se ha diseñado teniendo en cuenta tres principios fundamentales: disponibilidad. confindencialidad e Integralidad.

Disponibilidad

En cuanto a la disponibilidad, SIGMEL ha sido desarrollado para asegurar la continuidad del negocio. Esto significa que el sistema está siempre activo y operativo, respaldado por una infraestructura robusta que garantiza su funcionamiento en todo momento.

Confidencialidad

La confidencialidad es otro de los pilares esenciales de SIGMEL. El sistema incluye una óptima gestión de usuarios, roles y permisos, lo que garantiza la restricción de acceso a información sensible sólo del personal autorizado. Además, se ha implementado rigurosos controles sobre la protección de los datos personales, asegurando que los mismos no caigan en manos no autorizadas, cumpliendo con las regulaciones vigentes en materia de protección de datos personales.

Integridad

Finalmente, en cuanto a la integridad, SIGMEL garantiza que los datos almacenados en el sistema no sean alterados de manera no autorizada, lo que asegura la precisión y confiabilidad de la información. Este control exhaustivo sobre la seguridad evita cualquier modificación o pérdida de datos, asegurando que la información sea siempre correcta y esté alineada con los procesos legales establecidos.

En definitiva, el lanzamiento de SIGMEL por parte de CODESS supone “un avance significativo para la gestión de la medicina laboral, al ofrecer una solución integral que combina eficiencia operativa con la más alta seguridad en el manejo de la información”, manifiesta Liliana Montes, Gerente de Salud de la Corporación.