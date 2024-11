El CIESS y CODESS proponen transitar de un sistema de pensiones a un Sistema Integral de Protección a la población mayor

Estudio proyecta que para 2060 el 20% de la población de Colombia superará los 60 años, lo que equivaldrá a 18,6 millones de personas.

El Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social (CIESS), órgano de formación e investigación de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y la Corporación para el desarrollo de la Seguridad Social, (CODESS), presentarán el próximo 30 de octubre el documento titulado "De un Sistema de Pensiones a un Sistema Integral de Protección a la Población Mayor". Dicho estudio plantea la urgente necesidad de transitar de un esquema de pensiones a un sistema que contemple una visión integral y garantice una vida digna y plena de derechos a toda la población mayor. Este enfoque aboga por una atención más inclusiva, considerando no solo la seguridad económica, sino también el acceso a la salud, vivienda, empleo, educación y servicios de cuidado, entre otros.

La publicación destaca un preocupante descenso en los recursos destinados a la protección social, que, sin incluir salud, han disminuido de 30% al 25% del presupuesto en los últimos años. De manera similar, los fondos destinados a cubrir los riesgos en los ingresos para las personas mayores se redujeron del 66% al 59% entre 2009 y 2022.

Un reto importante será garantizar los recursos necesarios para responder el aumento de la demanda de servicios, el CIESS estima que el estado colombiano debe destinar alrededor de 42,4 billones de pesos colombianos de 2024 para asegurar el bienestar de la población mayor, esto considerando la población actual; sin embargo, esta cifra continuará creciendo como consecuencia del aumento de la población mayor.

El estudio señala que esta protección implica la responsabilidad, contribución, colaboración y solidaridad de todos que debe de darse a través de un acuerdo social.

El documento elaborado por el CIESS con el apoyo de CODESS, ofrece un análisis detallado de la situación de la población mayor en Colombia, abordando temas clave como la seguridad económica, el marco normativo, la política fiscal y la institucionalidad. Además, propone medidas para ampliar la cobertura de las pensiones, que actualmente solo alcanza al 29.5% de los mayores de 60 años, y garantizar el acceso a una vida independiente, segura y participativa tras la vida productiva.

Se proyecta que para 2060 el 20% de la población de Colombia superará los 60 años, lo que equivaldrá a 18,6 millones de personas. Este segmento de la población demandará mayores servicios de salud, empleo, vivienda y cuidados especializados. Además, se resalta la urgencia de contar con personal capacitado para brindar cuidados, ya que cerca de 4 millones de personas ejercen esta labor en condiciones de informalidad, lo que limita tanto su formación como su estabilidad laboral.

El documento también revela que, de los casi 7 millones de personas mayores de 60 años en el país, el 34% de los hombres y el 55% de las mujeres no disponen de los recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. En este contexto, el 37.3% de los hombres de más de 62 años y el 21.1% de las mujeres de más de 57 años deben de continuar trabajando debido a que no reciben una pensión. Sin embargo, el monto de las pensiones puede no ser suficiente para garantizar una canasta básica, lo que ha ocasionado que el 4.9 de los hombres mayores deben de continuar trabajando a pesar de contar con una pensión y el 2.7% de las mujeres se encuentra en esta misma situación.

Así mismo, la informalidad laboral afecta de manera significativa a este grupo: el 77,8% de los hombres y el 70,3% de las mujeres mayores de 60 años trabajan en el sector informal. En algunas regiones del país, una de cada cuatro personas mayores que necesitan asistencia para sus actividades diarias no la recibe, y el 12% de la población mayor ha sido víctima de maltrato, afectando en mayor medida a las mujeres de entre 60 y 69 años.

“Este estudio se presenta para convertirse en una herramienta valiosa para los formuladores de políticas públicas en Colombia, quienes deberán considerar en la estructuración del sistema las marcadas diferencias demográficas, económicas, entre otras, que existen en las diversas regiones del país, y su enfoque integral podría ser replicado como modelo para desarrollar estrategias de protección social en otros países de las Américas”, explica Emilio Carrasco, Director Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social.