Abuelitos estafados por falsos espiritistas que les prometieron millonarias guacas en Mariquita

Esta banda criminal ha recaudado al menos 14 mil millones de pesos

Con mentiras sobre tesoros escondidos y mensajes espirituales, la banda criminal conocida como ‘Los brujos’ habría logrado engañar a hombres y mujeres en varias regiones del país, acumulando una suma estimada en $14 mil millones de pesos. Esta organización operó en ciudades y municipios como Bogotá, Santa Marta, Mariquita, Mosquera, Facatativá, Sasaima y Viotá, utilizando un sofisticado modus operandi para estafar a sus víctimas.

“Un espíritu me dijo que me iban a regalar una guaca. Ellos se ofrecieron a ayudarme, fuimos al lugar, llamaron a una persona para que me abriera un hueco y sacaron supuestas monedas, que parecían de oro. Perdí 120 millones”, comentó una de las víctimas.

El esquema de estafa involucraba sesiones de comunicación espiritual mediante cartas o incluso la tabla ouija, donde se les aseguraba a las víctimas que recibirían mensajes del ‘más allá’ con la ubicación de un supuesto tesoro. Luego, los conducían al lugar indicado y desenterraban cofres con monedas falsas, cobrándoles grandes sumas de dinero por sus servicios.

Además del fraude económico, las víctimas denunciaron amenazas y extorsión tras vincularse con esta banda. También se registraron casos donde las personas perdieron bienes materiales tras caer en las manipulaciones de los delincuentes.

“No solo nos robaron, sino que también empezamos a recibir llamadas extorsivas día y noche e incluso a ser perseguidos por hombres en moto”, relató otra víctima.

Según las autoridades, los cabecillas de esta organización operan desde 2001. Aunque fueron capturados ese mismo año y condenados a penas de 4 y 2 años por delitos de estafa, extorsión y lavado de activos, al cumplir sus condenas retomaron sus actividades ilícitas.

En los últimos operativos, la Policía incautó 35 bienes vinculados a la banda, entre ellos edificios, lujosas fincas, casas, apartamentos, parqueaderos, supermercados y una agencia de turismo. Estos inmuebles quedaron bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Las víctimas esperan que el Estado destine estos bienes para resarcir parte de las pérdidas.