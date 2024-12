En vídeo: conductor furioso estrelló su carro recién comprado contra concesionario

Al parecer habría sido por un dinero.



En un incidente ocurrido en la ciudad de Sandy, Utah, Estados Unidos, un hombre destrozó un concesionario de autos después de que le negaran la devolución de un vehículo recién comprado. Según un video que se ha viralizado en redes sociales, el sujeto, identificado como Michael Lee Murray, de 35 años, estrelló su automóvil contra la puerta principal del establecimiento horas después de adquirirlo.

Leer: (Video) Momento exacto en que reconocida futbolista cae desde más de 22 pisos por descuido

Según Carlos Moreno, reportero independiente que grabó el suceso , el incidente ocurrió luego de que Murray solicitara devolver el vehículo, pero el concesionario le informó que esto no era posible. Insatisfecho con la respuesta, el hombre amenazó con estrellar el carro contra la fachada del lugar. “Si no me dejan devolverlo, lo estrellaré contra la puerta”, aseguró el hombre antes de llevar a cabo su amenaza.

El contrato de compra firmado por Murray especificaba claramente que no podía solicitar un reembolso. Los vendedores le habían explicado que el coche se vendía en las condiciones en las estaba, lo que parece haber puesto descontento al comprador, quien pedía modificaciones que no se le realizaron.

Puede leer: Reportan caída a nivel global de Meta

El video muestra cómo Murray atraviesa con su carro la puerta de vidrio del concesionario, destruyendo la mesa de recepción y causando daños significativos en el lugar. Tras el choque, Murray salió del vehículo, lo cerró con violencia y, en un tono desafiante, le dijo a la persona que lo grababa: “Te lo dije, te lo advertí, maldito”.

El conductor fue arrestado y enfrenta cargos por daños a la propiedad y conducta temeraria. Sin embargo, quedó en libertad tras pagar una fianza. En declaraciones a los medios, Murray confesó que su rabia lo impulsó a actuar de esa manera y reconoció que probablemente no debió haberlo hecho. “Mi mente quedó en blanco por un segundo, sólo pensaba en recuperar mi dinero”, comentó.