En vídeo: empleados recibieron un Iphone 16 como regalo de navidad

Un video viral en TikTok ha sorprendido a miles de usuarios, mostrando a empleados de un despacho de contadores recibiendo iPhones 16 Pro Max como regalo navideño de su jefa.



La grabación, que ya supera los cinco millones de reproducciones, muestra la celebración de una tradicional posada navideña en Tamaulipas, México, en la que los trabajadores se sorprenden al abrir sus regalos y descubrir los costosos obsequios. La usuaria que compartió el video, identificada como @Floragb, explicó que este gesto de generosidad se debía al esfuerzo mostrado por el equipo durante el año 2024. Según indicó, el objetivo de este regalo fue motivar a los empleados a seguir con la misma dedicación en el próximo año.

Leer: Hombre mató a sus padres y luego dijo que estaba poseído

El video no solo causó asombro, sino que desató una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios expresaron su envidia y admiración. “¿Dónde es para ir a trabajar ahí 🎁🥹?”, “Se me está enchuecando la cara de envidia 😭”, “Manifiesto poder dar ese tipo de regalos en posadas cuando tenga mi negocio ✨✨✨✨” o “¿Dónde es para mandar mi CV? 😭🙏🏽”, "Muchas bendiciones a los jefes que les de más prosperidad y abundancia ✨💖 que disfruten su regalo 🥰", "Alguien sabe si los jefes están contratando? Me interesa" "alaaaaaaa no necesitan quien les lleve el cafecito ? ya que me den el 13 jajajaja no hay problema!🥰🤭 que bonito dios le dará más a tu jefa”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

Puede leer: En vídeo: perritos de un refugio escogieron su propio regalo

La mujer compartió otro clip en el que su jefa da un emotivo discurso de agradecimiento, destacando la importancia del esfuerzo y la dedicación del equipo durante el año. "Les agradezco por todo y claro también gracias a Dios, por este año", expresó la jefa antes de hacer un brindis con sus empleados.

Este gesto de generosidad no sólo ha impactado positivamente a los empleados del despacho, sino que también ha puesto en evidencia la importancia de reconocer y valorar a los trabajadores. A través de los comentarios, muchos usuarios expresaron su deseo de trabajar en lugares donde se valore tanto a los empleados, destacando la relación de respeto y gratitud entre los jefes y su equipo.