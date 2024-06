El país enfrascado en sofismas de distracción

¿Hasta cuándo andaremos con la discusión sobre la constituyente? Petro sabe que es solo carreta, además que no está en capacidad de llegar a los votos necesarios. Sigue utilizándola para que los políticos y los medios no tomen conciencia de por dónde va el agua al molino. Ya se han embolsillado fondos a través de sus áulicos y, como vemos, aquí no pasa nada, los pícaros siguen campantes y el baúl del dinero está bien escondido. Irá saliendo de acuerdo a los compromisos que van programando.

No se olvide que el pueblo es su caballito de batalla y eso es lo que van a poner a marchar en su proceso del deterioro institucional. La semana pasada se tomaron a través de movimientos “indígenas” la sede de la Nunciatura, con la fachada de que recurrirán al apoyo del Papa. Como es obvio, aparece su fuerza de choque, con palos en las manos, y como los vimos en las fotos de El Tiempo, está camuflada la primera línea que tanto daño ha hecho. Usan zapatos tenis de marca (nada baratos ni gastados en los lugares que los indígenas habitan), tienen atuendo de reacción rápida, no tienen las faldas que los caracterizan y, como debe ser, ocultando sus caras para que no sean identificados, con tapabocas de buen tamaño. Está en proceso de su ejército paramilitar (óigase bien, era su caballito de batalla cuando hacían oposición), a través de sus supuesta mesas de diálogo, incorporar al Eln y a las disidencias de las Farc, orientadas por alguien que ya firmó un acuerdo de paz y luego se enmontó. Es el tan mentado Iván Márquez. El presidente está dispuesto a pasarse por la faja todas las disposiciones que están escritas. No es indiferente el vetusto organismo judicial paralelo, con una “justicia amañada” (inventado por Santos), para sacar del atolladero a delincuentes y perseguir a las instituciones que nos defienden. Tenemos que repetir que quienes delinquen masacrando ciudadanos, violando todas las normas nacionales e internacionales, como incorporar niños en el conflicto, siguen tan campantes desde el congreso. Esta verdad no se puede tapar con las manos. Cuál es el sentido de esa ley que solo persigue a las instituciones patrias. Creo que lo más importante es dejar hablando solo a quien quiere enredar la pita para que no miremos lo que de verdad es grave y cómo se está armando. Dejemos que salga del país y diga incongruencias; así como el tiro que se pegó en el pie al suprimir las exportaciones de carbón a Israel. No es tarde para recuperar el rumbo: reconocer los efectos negativos en la reforma tributaria, la parálisis en Ecopetrol y buscar el acuerdo nacional cuando se trate de reformar.

Luis Ernesto Ruiz