Seis claves para entender qué ha pasado en el mercado Telco en la primera mitad de 2024

Recién pasado el ecuador del año, el mercado Telco hace un sprint final para terminar la temporada antes de irse de vacaciones.

Como no podía ser de otra manera, hay muchos anuncios, resoluciones, curiosidades y cambios inesperados en el sector que merece la pena tener presentes y evaluar sus posibles consecuencias.

En estos últimos meses han surgido las primeras voces críticas cuestionando el éxito de la tecnología 5G y la lentitud en cuanto a los resultados obtenidos . Después de las grandes inversiones que se han llevado a cabo a todos los niveles e instancias, públicas y privadas, para impulsar la tecnología, hay voces que se preguntan por qué, a día de hoy, cinco años después de salir al mercado las primeras redes 5G, hay tan pocos casos de uso 5G, disruptivos e innovadores, que no existieran ya en 4G.

En esta línea, nos encontramos con algunos Operadores Móviles que se cuestionan si ir o no a 5G, y confiesan en privado que se plantean ir directamente a 6G porque no están seguros de que vaya a haber una demanda masiva de servicios en 5G y no está claro cómo podrán rentabilizar sus ingresos, inclinándose por esperar y aprovechar el momento para amortizar inversiones pasadas.

Al mismo tiempo, y casi de forma simultánea, leemos otra noticia que viene de la mano de uno de los grandes hyperscalers a nivel mundial y que va a compensar un poco la balanza a favor. La filial del gigante tecnológico Amazon Web Services (AWS) invertirá en España 15.700 millones de euros en los próximos diez años . Este proyecto supone, seguramente, la inversión en tecnología más grande realizada en el sur de Europa y la mayor en España. El proyecto pretende construir la que será la mayor red de centros de datos del sur de Europa, para ofrecer servicios en la nube y convertirse en una alternativa fiable a sus competidores directos, Google y Azure.

Otra de las grandes noticias de este año ha sido, sin duda, el anuncio de O2 Telefónica en Alemania de migrar un millón de abonados 5G a la nube pública de Amazon Web Services . Aunque se trata de una prueba piloto, supone un hito muy importante, ya que será la primera vez que un Operador Móvil opta por migrar abonados de su red y sacarlos a una red externa en la nube. El objetivo, según el operador, no es otro que comprobar cómo funciona y elaborar una hoja de ruta que le permita mover entre el 30% y el 40% de su base de clientes entre 2025 y 2026. Los grandes Operadores Móviles comienzan a plantearse de esta manera la operación de sus servicios 5G sobre dos redes diferentes, basculando el servicio de una a otra.

Mientras todo esto ocurre, la GSMA presentó el informe "GSMA Open Gateway". Esta iniciativa tiene como objetivo la colaboración entre los operadores para aprovechar el poder de las redes móviles globales , ofreciendo acceso a desarrolladores y proveedores de servicios en la nube para que puedan acceder a capacidades de red mejoradas y puedan optimizar y desplegar servicios y aplicaciones más rápidamente -calidad bajo demanda, carrier billing…- y facilitar nuevos casos de uso, incluyendo el combate al fraude digital, la simplificación en la autenticación de usuarios, la resolución de problemas de calidad de servicio, edge computing... Desde 2023, 49 Operadores Móviles, representando el 65% del mercado global, han participado en esta iniciativa.

Por otro lado, el gobierno español preocupado por el peso cada vez mayor que tiene la tecnología 5G en la operación de servicios, aplicaciones y procesos, especialmente en todo lo relacionado con la gestión y operación de infraestructuras críticas, aprobaba recientemente un decreto Ley que recoge el Esquema Nacional de Seguridad de Redes y Servicios 5G (ENS5G) , pionero en Europa, donde se recogen las medidas y requisitos que deben cumplir los operadores móviles para asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de las redes y de los servicios de comunicaciones de quinta generación, así como también, la implementación de medidas de seguridad avanzadas, planes de contingencia y recuperación ante incidentes de seguridad, sistemas de control y evaluación de riesgos, auditorías…, instando a operadores, suministradores y usuarios corporativos en 5G a realizar el proceso de implantación y certificación según el ENS5G.

No debemos finalizar sin mencionar la controvertida decisión del gobierno alemán de prohibir el uso de equipos de las empresas chinas Huawei y ZTE en su red 5G , y el mandato de reemplazar las redes de transporte y acceso 5G que ya estén desplegadas y operativas en los próximos 5 años. Esta decisión ha generado una profunda división de opiniones. Al considerar que los operadores deben controlar sus propias redes y limitar la participación de suministradores de alto riesgo en sus redes 5G, surgen otros en contra del mismo gobierno y de los operadores móviles que finalmente aceptaron la decisión. La necesidad de operar con suministradores de tecnología 5G de confianza gana la partida y pone al país en una decisión muy delicada frente a la segunda potencia económica más grande del mundo.

Por: Mario Mendiguren, Chief Marketing Officer de JSC Ingenium