Tensión y miedo en el mundo por Venezuela

Ante la agresividad del dictador, contrasta la cara humilde del presidente elegido, Edmundo González, a quien Corina Machado patrocinó hasta su triunfo demoledor.

Todo el equipo de Maduro está preparado para encarcelarlo si se presenta, lo que ocasionaría una hecatombe mundial.

De arrancada vemos a dos de sus amigos emproblemados: Nuestro presidente Petro y el expresidente Santos, dos negros nubarrones en nuestra compungida patria, el que pasó, no le dejó sino problemas a este país, con una paz que no existe, y que él capitalizo con un Nobel. Lo que él quería. Petro habla de paz total lo que no es más que un esperpento, pero cuenta con el apoyo de Venezuela, donde han tenido cobijo los bandidos de las Farc y el Eln.

La posición de los EE. UU. es crucial, el mundo rechaza al dictador, pero todo puede quedarse en retórica, y eso de amenazarlo con sanciones económicas, es llevadero si Rusia y China son su soporte, aunque Rusia con la guerra de Ucrania esta exhausto.

Sin embargo, con el control institucional en el Concejo Electoral y el Tribunal Supremo, y si las Fuerzas Militares lo respaldan, se puede quedar a no ser que, el ruido de sables en mandos inferiores con control de regiones aparezca.

La crisis económica y social es muy grande y la protesta puede crear ríos de sangre que compliquen la situación humanitaria y agudicen el conflicto, una guerra civil se ve venir, si hay fracciones militares que apoyen al pueblo. Maduro tiene que medir seriamente las consecuencias si quiere mantener su farsa de triunfo electoral, o puede encontrar asilo en un país; o el que otro lo lleve a la cárcel por las demandas de la violación de los derechos humanos.

Los colombianos tenemos la necesidad de que el cambio sea pacifico, y Petro y Lula pueden se motores de esto, Brasil lo pude asilar, allá no hay extradición, esperemos que esto se dé, necesitamos que estas fronteras vuelvan a ver el regreso de millones de venezolanos que han salido a buscar una solución a sus familias.

Se equivoca, si Petro asiste al intento fraudulento de continuar Maduro en el poder, ya su canciller Luis Gilberto Murillo dijo contundente que no debe asistir, no hay actas de parte de Maduro, tampoco debe haber presencia de Colombia en esa farsa.

Petro debe recapacitar para no seguir en acciones erráticas, es hora de que reencause su gobierno, hay cosas que están funcionando como la reforma agraria, se dan pasos en la compra de tierras productivas que pueden dar un buen resultado, como las que corresponden al cultivo de caucho, hoy con un buen precio internacional, el país cuenta con tres plantas procesadoras, la de Santander es muy exitosa y tiene buenos compradores en el exterior. Esperemos a ver como empieza el 2025.