Invest para el Tolima: ¿Ahora sí?

El trabajo que ha venido realizando la Cámara de Comercio de Ibagué apoyando la creación de la agencia de promoción del Tolima “Invest Tolima” es realmente importante. Un ejemplo del interés que ha mostrado el agente cameral es el apoyo cierto a los dos recientes eventos realizados bajo el paraguas del modelo Invest: El primero de estos, el encuentro de agencias promotoras aquí en Ibagué hace un poco más de un mes (podrías leer sobre el mismo en mi columna: “En cuales sectores promover la inversión | El Nuevo Día”). El segundo, la misión comercial china que contó con la participación de empresarios de ese país y de la región. Vale la pena resaltar el esfuerzo y liderazgo de Oscar Díaz, ex gerente de Fenalco Tolima, quien se ha puesto la camiseta de la agencia de promoción y no ha claudicado en la idea de crear la agencia. Los eventos han salido bien porque contaron con el apoyo de la alcaldía de Ibagué y la Gobernación del Tolima.



Sin embargo, siendo honestos, históricamente el discurso de apoyo a la agencia de parte de las autoridades se ha quedado en eso, y para ser más claros y justos, no estoy hablando de los actuales gobiernos, me refiero a los anteriores. La deuda con la ejecución de los planes de desarrollo en este tema es evidente, hoy no existe formalmente la agencia, las peleas políticas del momento entre la alcaldía y la gobernación frustró la ejecución de la iniciativa. Tan cierta es esta afirmación que durante el evento público de la misión china se reiteró el interés y compromiso de las Cámaras de Comercio del departamento de crear la agencia. Hasta dónde van a apoyar las actuales autoridades gubernamentales regionales la creación de la agencia de promoción es una pregunta que aún no tiene respuesta concreta.

La presencia de funcionarios de alto nivel de la alcaldía de Ibagué y de la gobernación del Tolima pareciera enviar un mensaje de interés a propios y extraños sobre la necesidad de promover la inversión en el Tolima. Lo que se requiere ahora es que avancemos como departamento en el fortalecimiento institucional y la apropiación de recursos públicos y privados para dicho fin.

Es importante reiterar que la tarea no es exclusiva del sector público, es probable que tengan la mayor carga, sin embargo, el sector privado también debe participar de la creación de la agencia de promoción aportando recursos. Cuando escribo sobre el sector privado me refiero no solamente a las Cámaras de Comercio, también me refiero a las grandes empresas de la región, a esas que les debería interesar este tipo de iniciativas.

Esperamos en el Tolima que tanto los funcionarios que emotivamente participaron de las actividades convocadas por Invest Tolima y los empresarios y gremios económicos que estuvieron en primera fila hagan las tareas que les corresponde para que de una vez por todas se funde formalmente la agencia de promoción.