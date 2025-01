Cómo el uso de esteroides puede aumentar el riesgo de cáncer de próstata

A nivel mundial, el cáncer de próstata se posiciona como el segundo tipo de neoplasia más común en los hombres, con el mayor número de casos incidentes.

Se ha postulado que los andrógenos esteroidales pueden aumentar el riesgo de cáncer, acelerando potencialmente la carcinogénesis en varios tejidos, incluida la próstata.

A nivel mundial, el cáncer de próstata se posiciona como el segundo tipo de neoplasia más común en los hombres, con el mayor número de casos incidentes, pues según los datos de GLOBOCAN, en el 2022 se diagnosticaron 1.467.854 casos. En Colombia, este cáncer es el más común en los hombres, constituyendo la segunda causa de mortalidad por cáncer en población masculina y su aparición está directamente relacionada con la edad.

Según la Sociedad Americana de Cáncer, alrededor de 6 de 10 casos se diagnostican en mayores de 65 años y en pocas ocasiones se presenta en hombres menores de 40 años. Aproximadamente 1 de cada 8 hombres será diagnosticado con cáncer de próstata en el transcurso de su vida y, en promedio, 1 de cada 43 hombres morirá por esta enfermedad.

Todos los hombres tienen riesgo de desarrollar cáncer de próstata, siendo la edad el factor de riesgo más común: a mayor edad, mayor es la probabilidad de padecer esta enfermedad. Algunos hombres, como aquellos de origen afrodescendiente o con antecedentes familiares de cáncer de próstata, tienen un riesgo aún más elevado de presentar este tipo de cáncer o de fallecer por esta causa. Sin embargo, existen factores de riesgo modificables como el alto consumo de carnes rojas y productos lácteos, el sedentarismo, el sobrepeso u obesidad, el consumo de alcohol y la exposición a contaminantes químicos.

Esteroides y cáncer de próstata

Los esteroides anabolizantes androgénicos (EAA), más correctamente denominados «andrógenos esteroideos», son una amplia categoría de compuestos que incluyen tanto los derivados sintéticos como los andrógenos de producción endógena, como la testosterona, que se han empleado durante mucho tiempo como sustancias para mejorar el rendimiento, principalmente entre los atletas recreativos y algunos profesionales. Su uso terapéutico y su abuso para mejorar el rendimiento son distintos, y es crucial diferenciar entre estos contextos para comprender plenamente sus implicaciones.

Es difícil estimar la prevalencia del uso indebido de esteroides debido a que muchas encuestas que preguntan sobre el consumo de drogas no incluyen preguntas sobre los esteroides. No obstante, en Estados Unidos en 2022, se estimó que el 0,8% de los estudiantes de 8º grado, el 0,5% de los de 10º grado y el 1,3% de los de 12º grado declararon haber usado esteroides de forma indebida en los últimos 12 meses.

Además, un hallazgo clave sobre el uso de esteroides es la alteración de la producción hormonal, que provoca cambios reversibles e irreversibles, especialmente con el uso prolongado. Aunque existe debate sobre la prevalencia de los efectos adversos, los estudios sugieren un espectro de consecuencias somáticas y psiquiátricas. Entre muchos de sus efectos negativos en la salud, se ha postulado que los EAA pueden aumentar el riesgo de cáncer, acelerando potencialmente la carcinogénesis en varios tejidos, incluida la próstata.

Otras sustancias usadas para dopaje también se relacionan con cáncer de próstata:

Hormona de crecimiento/IGF-1: Estudios preclínicos y observaciones epidemiológicas en pacientes con un exceso de producción hormonal o en pacientes tratados crónicamente con hormonas de crecimiento para diversas patologías han alertado sobre el riesgo potencial de desarrollo y progresión del cáncer, que también puede estar asociado al uso de determinados agentes dopantes.

El riesgo de cáncer asociado al dopaje podría ser mayor que el de los pacientes que utilizan hormonas de crecimiento como terapia de sustitución, ya que los deportistas toman dosis enormes a menudo durante un largo periodo de tiempo. Además, estas sustancias se utilizan a menudo en combinación con otras drogas lícitas o ilícitas, lo que hace casi imprevisibles todos los posibles efectos adversos, incluido el cáncer.

Para mitigar los daños que provocan estas sustancias se requiere una supervisión médica meticulosa y un seguimiento atento, con ajustes de dosis adaptados para lograr resultados terapéuticos óptimos. El despliegue de iniciativas informativas y educativas es imperativo para frenar la prevalencia del consumo de esteroides anabolizantes, especialmente entre los atletas jóvenes, que se ven afectados de forma desproporcionada.

Si tiene alguno de los siguientes síntomas, consulte a su médico de inmediato:

• Dificultad para comenzar a orinar.

• Flujo de orina débil o interrumpido.

• Micción con frecuencia, especialmente por la noche.

• Dificultad para vaciar la vejiga por completo.

• Dolor o ardor al orinar.

• Sangre en la orina o el semen.

• Dolor persistente en la espalda, las caderas o la pelvis.

• Dolor al eyacular.

Detección temprana

En muchos casos, el crecimiento de este cáncer es lento y permanece limitado a la glándula prostática, sin representar un riesgo grave y sin requerir tratamientos largos. Sin embargo, otros pueden ser agresivos y diseminarse rápidamente.

El cáncer de próstata requiere acciones de cuidado y autocuidado para su prevención y detección temprana. Las pruebas utilizadas para la detección temprana del cáncer de próstata son el examen del antígeno prostático (PSA) y el tacto rectal, en hombres mayores de 50 años. Recuerde que cuando el cáncer se encuentra en sus etapas iniciales a menudo permite la posibilidad de contar con más opciones de tratamiento.

