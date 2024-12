Conozca los logros del primer año de mandato de la gobernadora Adriana Magali Matiz

Se refirió a hechos sobresalientes de su ejercicio de gobierno.



Un completo resumen de logros presentó la gobernadora Adriana Magali Matiz al seno de la Asamblea del Tolima en la clausura de su último periodo de sesiones extraordinarias del 2024.

Luego de hacer un recorrido de acciones en sectores como seguridad, salud, infraestructura, agropecuario, social y mujer; entre otros, la mandataria se refirió a hechos sobresalientes de su ejercicio de gobierno.

Leer: ¿Hasta cuándo se registrarán lluvias en Ibagué y el Tolima? Esto dicen los pronósticos

“El que este departamento del Tolima hoy tenga una visibilidad tan grande con la inversión que se hizo en Macondo, con el que tenemos que hacer un esfuerzo inmenso para que, definitivamente, ese pueblo se quede acá y sea la puerta de entrada de Alvarado al corredor turístico del norte del Tolima. Pero además, en temas tan importantes como que este departamento haya pasado, en el Índice Regional de Competitividad Turística, del puesto 15 al siete; que pasamos en el índice de competitividad regional en materia de salud, del puesto 16 al 13; y que además la lechona sea el mejor plato del mundo entre 11.279 platos, nos llenan de orgullo”, detalló.

Adriana Matiz puntualizó que aunque ha logrado garantizar, de la mano de todas las autoridades, la tranquilidad de los tolimenses, le preocupa lo que está sucediendo en departamentos vecinos: “Ese es mi gran temor, no se me ha ido ese temor, ahí lo tengo y trabajaré incansablemente por la seguridad de este departamento; pero la gran preocupación son los vecinos que tenemos nosotros; aún así hemos logrado mantener la seguridad y la paz en el departamento de Tolima”.

Leer: Esta semana llega una nueva ruta aérea al Tolima; vea cuál será el destino

Seguidamente la gobernadora Matiz se comprometió a continuar visibilizando al Tolima en escenarios nacionales. “De la mano de Dios en el 2025 vamos a tener esa presencia no solo a nivel nacional sino a nivel internacional, aprovechando las potencialidades que tenemos. Acaba de pasar la Feria Internacional del Turismo; y tuvimos siete países participantes ¿Y qué nos decían todos? Se fueron maravillados de este departamento”.

La gobernadora Matiz finalizó su discurso con lo que consideró uno de los mayores logros de su primer año de mandato: la cercanía con los ciudadanos: “A mí me ha dolido de esta incapacidad en la que he estado, me ha dolido el no poder seguir en mi recorrido por el territorio, pero esa cercanía con la gente, ni nosotros, ni ustedes, pueden perderla, ni podemos perderla, porque la gente hoy necesita más que nunca la cercanía con sus gobernantes, y para eso es este gobierno con seguridad en el territorio”.