“Los tolimenses no están denunciando la extorsión”: Secretario de Seguridad

El funcionario afirmó que hoy no se tienen denuncias



El secretario de Convivencia Ciudadana, Seguridad y Orden Público del Tolima, Guillermo Ignacio Alvira Acosta, lamentó que los tolimenses víctimas de la extorsión no esten denunciando este delito ante las autoridades.

“Es el delito que más nos agobia; pero si lo medimos como delito, podemos decir que en el departamento no hay extorsión porque no tenemos denuncia; hoy la gente no está denunciando, entonces no lo podemos medir porque no hay una sola denuncia ni en la Policía, ni en el Ejército, ni en la Fiscalía, pero sí sabemos que esos delincuentes están extorsionando a nuestra población tolimense y esto es una de las articulaciones que estamos haciendo para ayudar a sacar a estos bandidos”, afirmó Alvira.

De igual manera el funcionario de la Gobernación del Tolima recordó las líneas donde los ciudadanos pueden denunciar este tipo de delitos.

“Necesitamos la ayuda de la comunidad, que nos ayuden denunciando al 147 o al 165; está nuestro Gaula Militar y nuestro Gaula Policía listos para enfrentarlos. Entendemos que hay miedo y zozobra de todas estas familias que viven en el campo y están asustadas. Por eso, hoy les pedimos, ayúdennos que nosotros les ayudamos. Hemos capturado más de 70 bandidos que han extorsionado en el departamento del Tolima. Hemos acabado con dos grupos delincuenciales de las FARC, dos frentes, el frente 26 de marzo y el frente Jerónimo Galeano”, recordó.

Le puede interesar: La segunda semana de febrero llegaría en abundancia la subienda: alcalde de Honda

De esta forma, ratificó lo dicho por la gobernadora Adriana Magali Matiz en el sentido de ofrecer una recompensa de hasta $300 millones por información que permita la captura de Fabián Guillermo Espinoza, alias ‘Cancharino’, jefe de la estructura delincuencial Joaquín González y $50 millones por alias ‘Fabián’, cabecilla financiero de la misma facción de las disidencias de alias ‘Calarcá’.

Alvira Acosta informó que el nuevo plan de recompensas fue aprobado por el Comité de Orden Público a donde asistieron comandantes de la Fuerza Pública y directivos de los organismos de seguridad del Estado.

“Por instrucción de nuestra gobernadora, la doctora Adriana Magali Matiz, nuestro Gobierno está ofreciendo $100 millones, adicionales a los $200 millones que están ofreciendo la Gobernación del Meta, por este personaje que tanto daño le está haciendo al Tolima; que llegó a operar en los municipios de Rovira, Roncesvalles y San Antonio; que viene del Caquetá. A este bandido lo queremos capturar gracias a la ayuda de las personas que nos ayuden con la información”, detalló.

El jefe de la cartera de Seguridad del Tolima también refirió que en esta región están haciendo esfuerzos significativos para capturarlos por lo que se está facilitando la infraestructura a la Fuerza Pública y a los organismos de inteligencia para ponerlos a buen recaudo de las autoridades.