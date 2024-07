"Ella no tiene como defenderse" Westcol acusado de machista por su actitud tras ruptura con Aída

En el video que circula en redes sociales, el streamer mencionó qué tipo de relación buscaría ahora.

Luego de que se hiciera viral en redes sociales el rumor de que el streamer paisa Westcol le fue infiel a Aída Victoria con una mujer en una reconocida discoteca de Medellín, la misma influencer lo encaró durante un stream.

Westcol, por su parte, se mantuvo firme y aseguró no haber engañado a la barranquillera, quien no ocultó su enojo y le reclamó por haber dado “entrada” a otra mujer. “Obviamente, le estás coqueteando a la vieja. Te hago una pregunta, si tú me encuentras una vaina así con un man, ¿tú que haces?, ¿terminas conmigo o sigues conmigo? Tengo la cabeza muy caliente, entonces no estoy pensando con claridad, estoy demasiado brava. Lo que más me molesta es el chat, porque mi novio está coqueteando con una vieja como si nada”, dijo justo antes de que la transmisión acabara.

Horas más tarde, la influencer usó sus redes sociales para desahogarse y en medio de lágrimas expresó que había terminado la relación con el streamer. Esto a pesar de que el paisa insistió en no haberle sido infiel con la mujer que Aída calificó de “arribista” ya que supuestamente le pidió la suma de 15 millones de pesos al manager del influencer a cambio de desmentir todo.

Sin embargo, la polémica terminó de avivarse cuando se difundió un video en el que Westcol parece tener una conversación acerca de lo que planea hacer después de la ruptura con Aída. “Yo por amor no vuelvo a rogar nunca más en la vida, yo tengo que conseguirme una novia que trabaje en un call center, o una cosa así, que trabaje de call center en Claro, o una novia que trabaje en Homecenter, o que trabaje en el Éxito de cajera”, dijo el streamer. Y añadió: “Una novia que trabaje en el Éxito de cajera la puedo humillar y la puedo tratar mal y nunca me va a dejar porque yo le voy a mantener a la mamá. Entonces, si la dejo, la mamá queda pobre, esa es la estrategia”, agregó.

Luego de estas polémicas declaraciones, le llovieron críticas en redes sociales de personas que cuestionan su forma de pensar sobre el trato que debe dársele a una mujer y la justificación de una infidelidad dentro de una relación.

Circula en redes un video donde se puede ver a Westcol en Barranquilla cantando canciones dedicadas a Aida Victoria Merlano en medio de su polémica ruptura. Los internautas no se cansaron de cuestionarlo en redes sociales.

En medio de una polémica que ha capturado la atención de seguidores y medios, la vida amorosa de Westcol y Aída Victoria Merlano ha dado un giro dramático. La controversia surgió cuando se reveló que el ‘streamer’ podría haber sido infiel durante una noche en Medellín, lo que desató una confrontación pública durante una transmisión en vivo.

Aída Victoria Merlano, visiblemente afectada, confrontó a Westcol por sus presuntas acciones, respaldada por mensajes en redes sociales y un video en TikTok. Ante la situación, Merlano decidió poner fin a la relación, subrayando la importancia de priorizarse a sí misma tras sentirse traicionada. Aunque manifestó que aún sentía amor por Westcol, enfatizó la necesidad de centrarse en su bienestar.

La ruptura no pasó desapercibida, especialmente después de que Westcol se presentara recientemente en un emotivo concierto callejero en Barranquilla. En el evento, el ‘influencer’ dedicó varias canciones a Merlano, creando un ambiente cargado de emociones y vallenatos que resonaron profundamente en su audiencia.

El video del concierto se ha viralizado en redes sociales, mostrando a Westcol rodeado de varias personas mientras interpretaba el tema musical “Obsesión.” La publicación ha generado todo tipo de comentarios, desde críticas hasta muestras de apoyo, destacando mensajes como “Parece un chino de colegio”, “Payaso, como si fuera la única mujer en este mundo”, “La canción no se la sabe”, y “Se parece a Kiko”, “Tremendo show el que armaron.”

Además, del video que desató una ola de indignación en redes por sus comentarios misóginos y machistas en contra de las mujeres, el estreamer realizó otro video donde retó a Aida Victoria a confrontarlo con fuertes comentarios, donde aseguró que ella no es inteligente.

“No es capaz de pararse al lado mío y entablarme una conversación, a menos de que empiece a hablar y gritar como siempre hace y a no dejarme hablar y a gritar como siempre hace y a no dejarme hablar, pero ella no es capaz de pararse al lado mío y entablar una conversación”, dijo el hombre de 23 años frente a miles de personas.

Y agregó: “La dejo como una basura, se lo juro por mi vida que no es capaz, ella no lo va a hacer (tener una conversación) porque ella sabe que no puede”, afirmó el joven ‘streamer’.

Westcol continuó hablando contra Aida y aseguró que no es tan empoderada como dice: “Ella sabe que no tiene cómo defenderse, es más, la reto, ¿no es la mujer más empoderada del mundo? deme todas las herramientas, déjeme decir y hablar lo que yo sé, déjeme decir y ser la persona que yo soy públicamente, deme la confianza totalmente y deme toda la autoridad de poder hablar”, mencionó.