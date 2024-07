Familia de Falcao sufrió fuerte intoxicación: Lorelei Tarón reveló los detalles

La familia de Radamel Falcao García vivió un angustiante episodio el pasado sábado 27 de julio de 2024, debido a una intoxicación por monóxido de carbono en su hogar.

Lorelei Tarón, esposa del futbolista, relató el incidente en Instagram, donde agradeció a sus seguidores por su apoyo. El problema se originó al encender un calefón sin vía de escape adecuada, llenando la casa de gas mientras estaban dentro Lorelei, sus cinco hijos y sus padres.

Al principio, la familia pensó que el olor era normal, pero pronto todos comenzaron a sentirse mareados y somnolientos. La situación se agravó cuando el olor a gas se intensificó, y la familia evacuó rápidamente la casa. Los síntomas más severos fueron experimentados por Lorelei, su padre, su hijo Jedi y su hija Annette, quienes fueron llevados de urgencia al hospital junto con el resto de la familia.

Tarón explicó que uno de sus hijos vivió la peor parte, aunque todos tenían ganas de vovitar y malestar general, su pequeño se dejó ver más afectado que los demás, “Lo alzo y me siento en el cuarto de las niñas. Jedi se duerme, lo cual me pareció muy extraño, y yo también empecé a sentir sueño y me dormí", contó.

La rápida acción de la señora que los ayuda en la casa y la atención médica oportuna evitaron una tragedia mayor. Afortunadamente, todos se recuperaron y están a salvo. Lorelei reflexionó sobre la gravedad del incidente y expresó alivio de que no ocurriera durante la noche, lo que podría haber tenido consecuencias fatales.