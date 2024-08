"Lleva cuatro días" El bebecito de Yeison Jiménez tiene problemas de salud: está en UCI

Sus fanáticos intentaron darle ánimo y esperanzas de una pronta mejoría.

Yeison Jiménez, uno de los cantantes de música popular más queridos por los colombianos, informó a través de un video que grabó para su cuenta de Instagram, que su hijo recién nacido, Santiago, está en cuidados intensivos debido a una bronquiolitis.

Jiménez aprovechó la oportunidad para expresar su preocupación y tristeza por la salud de su pequeño. “Buenas tardes. Andamos listos para ir a Santa Rosa de Osos y luego a Coello, Tolima. Hoy estaremos con todos ustedes en esta tarde espectacular. Santiaguito lleva cuatro días en la UCI, en cuidados intermedios. No he subido nada porque esto me está afectando mucho. Está estable, pero ha sido muy duro”, comentó el artista, mostrando su dolor por estar lejos de su hijo mientras cumple con sus compromisos profesionales.

Más tarde, Jiménez compartió una emotiva foto de Santiago en la cama del hospital, conectando varios dispositivos médicos. "Tantas cosas pasan por mi mente, hijo. Sé que vas a estar bien. Te amo y perdóname por tener que estar lejos en estos momentos. Ya pronto te veré", escribió junto a la imagen.

Ante su confesión, los seguidores de Yeison Jiménez intentaron ofrecerle ánimos con mensajes positivos. Algunos opinan que, dado el estado de salud del bebé, el artista debería considerar cancelar sus conciertos y priorizar a su familia. Sin embargo, Jiménez está esforzándose por cumplir con sus compromisos mientras sigue atento de la evolución de su pequeño.