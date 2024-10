Actriz ibaguereña contó cómo su exesposo descubrió que ella le era infiel; no pudo negarlo

La actriz confesó que fue infiel y las cosas no estaban funcionando bien.

La actriz Carolina Acevedo, recordada por su actuación en novelas como Pobre Pablo y Nuevo rico, nuevo pobre, ha revelado nuevos detalles sobre su breve matrimonio con el también actor Roberto Cano, con quien contrajo matrimonio a los 20 años tras compartir protagonismo en Pobre Pablo. En entrevista con la presentadora Laura Acuña, Acevedo compartió las razones detrás de su separación, explicando cómo su relación se vio afectada por su enamoramiento de otra persona.

Acevedo, nacida en Ibagué en 1979 e hija de Ricardo Acevedo, cirujano maxilofacial y coronel de la Policía Nacional, y Silvia Rojas, cosmetóloga especializada, relató cómo su matrimonio con Cano surgió de su entusiasmo juvenil y un deseo de independencia. Sin embargo, mientras Cano participaba en el programa La Isla de los Famosos, la actriz inició una relación con otra persona. Cano encontró mensajes de texto que Acevedo había intercambiado con esa persona, lo que desencadenó su ruptura en términos amigables y directos.

"Roberto se dio cuenta, en esa época no era Whatsapp, eran mensajes de texto, yo no los borré. Roberto agarró el celular, imprimió todos los mensajes y me dijo: nos separamos, y le dije: Ok. Así fue”, confesó Acevedo.