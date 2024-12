"Pedro el escamoso" reaccionó ante la muerte de su "doctora Paula": luto en la televisión

La triste noticia de la partida de Sandra Reyes de este mundo terrenal, ha tomado por sorpresa a sus compañeros de profesión y fans.

En la mañana de este 1 de diciembre, la reconocida actriz Sandra Reyes, nacida en Bogotá el 31 de mayo de 1975, falleció a causa de complicaciones derivadas del cáncer de seno que padecía. Según confirmó RCN, Reyes dio su último suspiro en su casa.

La actriz se destacó por su trayectoria en televisión, entre la que destacan su papel de Adriana Guerrero en La mujer del presidente (1997), su protagónico como Paula Dávila en la telenovela Pedro el escamoso (2001) y su interpretación de Amparo Cadena en la serie El Cartel de los sapos (2008). Más recientemente, en 2023 y 2024, fue reconocida por dar vida a Aracely Urán de Urán, madre del ciclista Rigoberto Urán, en la serie Rigo.

Miguel Varoni, compañero de set en Pedro el escamoso, reaccionó a la devastadora noticia. "Hasta siempre mi Doctora Paula … sumerce no sabe la falta que me va a hacer !!! Dios me la Bendiga!!! Siempre estará en mi corazón…", escribió en su cuenta de Instagram, acompañado de una fotografía.

La querida actriz deja un profundo vacío en el corazón de su hijo, Gerónimo Parada Reyes, quien hasta el momento no se ha pronunciado.