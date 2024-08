Silvestre Dangond confiesa su verdadero infierno con alcohol y drogas

El reconocido cantante de música vallenata, recordó recientemente uno de los episodios más difíciles de su vida: su lucha contra la adicción al alcohol.





Silvestre Dangond, aclamado por su innovación en la música vallenata, decidió abrirse sobre uno de los capítulos más complejos de su vida. En una conmovedora entrevista, el emblemático cantante colombiano reveló detalles inéditos sobre su lucha con el alcohol y otras sustancias.

Durante la conversación, Dangond compartió cómo, pese a la imagen vibrante que proyecta en el escenario, sus inconvenientes con el consumo de sustancias no surgían durante sus presentaciones, sino que se intensificaban luego de los conciertos.

Este momento de honestidad marca una nueva fase en su vida, donde busca transmitir un mensaje de superación y esperanza a sus seguidores.

“Cuando la gente pensaba que estaba drogado durante los shows, no era así. Yo me drogaba después de los conciertos, y en ese momento era cuando realmente disfrutaba”, confesó Dangond. A pesar de la imagen pública que mantenía, su adicción al alcohol y las sustancias comenzó a impactar gravemente su vida familiar y su carrera.

El cantante aceptó que el alcohol fue el mayor problema, describiendo cómo su consumo se volvió tan descontrolado que llegó a beber con la intención de hacerse daño.

“Llegó un punto en que me quería hacer daño. Me descontrolé, me engordé, y tuve momentos de abstinencia. Fue un verdadero infierno”, indicó Dangond. En busca de recuperación, el artista urumitero se sometió a un tratamiento en un centro de rehabilitación en Uruguay..

A pesar de un primer intento fallido, Silvestre Dangond no se dio por vencido. Regresó al centro de rehabilitación y enfrentó una prueba crucial durante los Carnavales de Barranquilla, que casi lo desvió de su camino hacia la recuperación. No obstante, con determinación y esfuerzo, logró encontrar estabilidad, dejar atrás el alcohol y concentrarse en sus hijos y en disfrutar de los momentos valiosos de la vida.

Dangond expresó que no se arrepiente de su pasado: “No me arrepiento de lo que viví. Si no hubiera pasado por eso, no estaría viviendo la mejor etapa de mi vida. Ahora disfruto más el tiempo y las cosas valiosas”. Su valentía para compartir esta parte íntima de su vida sirve como un poderoso testimonio de superación y es una fuente de inspiración para aquellos que enfrentan desafíos similares.