Vuelve y juega; Aida Victoria y Yina Calderón se volvieron a agarrar

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano volvió a responderle a la DJ Yina Calderón sobre su situación sentimental con Westcol y el reciente escándalo de infidelidad que surgió durante una transmisión en vivo.

En la noche de ayer la barranquillera en una dinámica de preguntas y respuestas le respondió a un seguidor sobre las declaraciones que la creadora de contenido Yina Calderón hizo en una transmisión en vivo en su cuenta de Tik Tok.

Aunque Aida se mostró reacia al principio y optó por guardar silencio en una nueva controversia que involucra a su ex pareja el streamer, Westcol.

“Ustedes mismos vieron los videos, incluso hay clips en TikTok donde un amigo la agarra porque ella se lanzaba hacia el chico, ¿entienden? Entonces, ellos ya no están juntos porque simplemente ‘Westiercol’ ya no quiere. Recuerden que una de mis mejores amigas se fue a viajar con él”, dijo Yina Calderón sobre el comportamiento de Aida Victoria en un evento público con el streamer.

Leer: La atrevida propuesta que le hicieron al atleta que perdió en los Olímpicos por sus partes íntimas

Merlano ante la pregunta de un seguidor que le cuestionaba por no haber salido a responder a las acusaciones de la empresaria de fajas aclaró que se trataban de afirmaciones falsas y acusó a Yina de hablar más de la cuenta.

“Él menciona unos cables, porque son los cables con los que casi me tropiezo y que Celeste tuvo que sostenerme porque casi me caigo. Yo fui hacia él porque él me estaba llamando. Ese es el clip del que habla Yina. En el video se ve cómo levantó la pierna para pasar el cable y viene ella a decir que yo estaba tratando de lanzarme sobre él al punto de que la gente me tenía que sostener. ‘Yina, el león, la bruja y el ropero’, esta mujer vive en un mundo de fantasía” dijo Aida Victoria, mientras mostraba videos que probaban su versión.

Puede leer: "No me grabe, tengo familia": Mujer expuso a presunto acosador y este no sabía cómo taparse

La creadora de contenido barranquillera también comentó sobre la afirmación de Calderón de que su amiga, la modelo Karina, quien viajó a Europa con Westcol recientemente, habría dicho que Aida lo buscó y que él no quiere estar más con ella.

“Y entre otras cosas, ¿cómo puede decir que Karina es una de sus mejores amigas y dejarla en mal estado? Te lo digo, ¿cómo puede decir que West le dijo a Karina que él no está conmigo porque no quiere? Ellos tienen una amistad y perfectamente pudo meterse en problemas por andar diciendo mentiras y que yo la llame chismosa, mentirosa y sapo”, expresó la socia de la nueva discoteca de lujo en Medellín, Tutaina.

Le puede interesar: Impresionante físico: así entrenaba el medallista olímpico Ángel Barajas a sus 9 años

Finalmente, la barranquillera aprovechó la oportunidad para aclarar que no está buscando a su expareja ni siendo rechazada. Explicó cómo ambos decidieron finalizar su relación y cómo están en la actualidad.

“Todo el mundo quiere saber qué pasó con West. Lo mismo que siempre he dicho: no quería que nuestra relación terminara de manera caótica porque fue una relación en la que nos amamos mucho y dimos mucho. No queríamos convertirnos en enemigos públicos del otro. Aprendimos lo que teníamos que aprender y nos convertimos en mejores versiones de nosotros mismos. Pero, al final del día, y aunque es triste, así es la vida, esa mejor versión termina tocándole a otra persona. Él será una mejor versión para su próxima relación y yo seré una mejor versión para la mía,” concluyó Aida.