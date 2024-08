“No necesito sus miserias”: mesero devolvió propina porque no era suficiente

El hombre, indignado, expresó su enojo por la "mísera" propina.

Un mesero en Nayarit, México, ha captado la atención en redes sociales tras protagonizar un incidente inusual que lo ha convertido en tema de conversación. En un país donde dejar propina es una costumbre, aunque no una obligación, este trabajador decidió devolver una propina que consideró inadecuada.

El joven, visiblemente disgustado, fue captado en un video publicado en X, donde explicó su reacción después de atender a un grupo de clientes que pagaron una cuenta de 1,200 pesos mexicanos. Según relató, los comensales le dejaron una propina de tan solo 36 pesos (equivalente a poco más de 7,700 pesos colombianos).

Considerando la cantidad insuficiente, el mesero optó por devolver el dinero, siguiendo al cliente hasta la puerta del restaurante para entregárselo personalmente. “No puede ser posible que pagando cuentas de mil 200 pesos den solo 36 pesos. Amigo, ahí le va su dinero. No necesito sus miserias", expresó el hombre.

El clip ha causado diferentes reacciones en internet. "Está mal este joven... la propina es igual que el respeto... se gana", "Qué bueno que no le dejen propina, se ve que ni se la gana", "Simple, si quieres propina atiende bien, y si no te dejan propina, pues dedícate a otra cosa, no eres buen mesero. La propina es una gratificación por un buen servicio, no tu sueldo", "Todo meco el vato, el consumidor paga lo que dice el menú y no está obligado a pagar más. Punto", comentaron algunos internautas en X.